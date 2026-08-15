Football-L'attaquant espagnol Ferran Torres signe au PSG

PHOTO D'ARCHIVES : Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

‌Le Paris Saint-Germain a officialisé samedi ​l'arrivée de l'attaquant espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone.

Unique buteur ​de la récente finale de la Coupe ​du monde entre l'Espagne ⁠et l'Argentine (1-0), Ferran Torres s'est ‌engagé pour cinq ans avec le club parisien, double champion ​d'Europe ‌en titre.

Le club n'a pas ⁠communiqué le montant du transfert, estimé par les médias à près de ⁠50 millions ‌d'euros.

"Je suis ravi de commencer ⁠une nouvelle aventure au sein ‌d'un club aussi ambitieux ⁠que le Paris Saint-Germain", a ⁠déclaré l'attaquant ‌de 26 ans dans un communiqué.

Ferran ​Torres, qui a ‌déjà évolué sous la direction de l'entraîneur parisien ​Luis Enrique en équipe nationale, a inscrit 21 buts ⁠la saison dernière avec le Barça, dont il a terminé meilleur buteur et qu'il a conduit à un nouveau titre de champion d'Espagne.

(Rédigé par ​Tangi Salaün)