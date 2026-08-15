Football-L'attaquant espagnol Ferran Torres signe au PSG

PHOTO D'ARCHIVES : Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine
Le Paris Saint-Germain a officialisé samedi l'arrivée de l'attaquant espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone.
Unique buteur de la récente finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine (1-0), Ferran Torres s'est engagé pour cinq ans avec le club parisien, double champion d'Europe en titre.
Le club n'a pas communiqué le montant du transfert, estimé par les médias à près de 50 millions d'euros.
"Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure au sein d'un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain", a déclaré l'attaquant de 26 ans dans un communiqué.
Ferran Torres, qui a déjà évolué sous la direction de l'entraîneur parisien Luis Enrique en équipe nationale, a inscrit 21 buts la saison dernière avec le Barça, dont il a terminé meilleur buteur et qu'il a conduit à un nouveau titre de champion d'Espagne.
(Rédigé par Tangi Salaün)
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