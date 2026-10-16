ExxonMobil annonce une hausse de 4,5 milliards de dollars de ses bénéfices dans le secteur du raffinage, grâce à la forte progression des marges

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(Ajoute des détails)

par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N a indiqué vendredi que la hausse des marges de raffinage au troisième trimestre pourrait faire grimper son bénéfice en aval de 4,5 milliards de dollars par rapport aux trois mois précédents.

Les marges de raffinage ont grimpé en flèche en raison de la guerre en cours avec l'Iran , qui a restreint les exportations d'énergie via le détroit d'Ormuz, ainsi que des attaques ukrainiennes contre des raffineries russes . La hausse des prix des carburants qui en a résulté a créé des risques politiques pour l'administration du président américain Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

L’essor prévu du secteur du raffinage chez le premier producteur de pétrole américain pourrait attiser davantage la colère du président , qui s’était plaint en août qu’Exxon et Chevron CVX.N gagnaient « trop d’argent ».

Voici plus de détails tirés du rapport réglementaire publié vendredi par Exxon:

* Les résultats en amont pourraient subir une baisse de 1,3 milliard de dollars par rapport au deuxième trimestre. Le cours de clôture moyen du Brent a baissé d’environ 5,6 % au cours du troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents.

* Exxon a indiqué qu’aucune perturbation liée aux volumes n’avait été enregistrée au cours du trimestre en raison de la guerre avec l'Iran.

* La décision de la société de céder certains actifs en amont permettra d’augmenter les bénéfices de 700 millions de dollars.

* Exxon publiera ses résultats complets du troisième trimestre le 30 octobre.

* L'action Exxon a progressé de moins de 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.