ExxonMobil annonce une baisse de ses résultats au troisième trimestre

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Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil XOM.N a averti vendredi, dans un document réglementaire, que les fluctuations des cours du pétrole entraîneraient une baisse de 1,3 milliard de dollars de son résultat en amont au troisième trimestre.

Ce leader du secteur avait enregistré un résultat en amont de 7,9 milliards de dollars au deuxième trimestre et un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année dernière.