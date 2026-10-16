Guerre en Ukraine : Starlink est "indispensable" et l'Union européenne ne peut pas le remplacer à court terme, selon la cheffe de la diplomatie de l'UE

L'UE dispose, avec le Français Eutelsat, d'un réseau de satellites, mais en nombre très inférieur à celui de Starlink.

Kaja Kallas à Bruxelles, en Belgique, le 15 octobre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'Union européenne n'a pour le moment pas la capacité de proposer une alternative à Starlink, a reconnu vendredi 16 octobre la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. L'Ukraine a indiqué mercredi avoir subi des restrictions d'usage du réseau satellitaire américain -crucial pour ses opérations militaires- sans avoir été prévenue.

"Starlink est vraiment indispensable pour l'Ukraine et, malheureusement, l'Europe ne peut pas remplacer cette capacité à court terme", a déclaré Kaja Kallas, lors d'un sommet européen à Bruxelles. "C'est pourquoi nous avons également, aujourd'hui, une discussion sur l'état de préparation en matière de défense" pour tenter de rattraper le retard de l'UE, a-t-elle ajouté.

Ces derniers jours, Kiev a déploré ne pas avoir été averti par ses alliés d'attaques russes imminentes après un ralentissement des services satellitaires de SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, proche de Donald Trump.

La constellation satellitaire de SpaceX comprend Starshield -destiné aux militaires et utilisé par l'Ukraine pour ses communications avec le front et ses opérations de défense- et Starlink, limité aux usages civils. Elon Musk a affirmé que tout ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine était dû au gouvernement américain , et non à son entreprise. Les opérations de Starshield ont été rétablies le lendemain le jeudi, selon une source au sein du ministère ukrainien de la Défense.

"Il nous faudra du temps"

Lors du sommet européen vendredi, le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a souligné les contacts réguliers des Européens avec les Américains "au sujet de l'importance d'une bonne connectivité en Ukraine".

"Heureusement, celle-ci a désormais été rétablie. On constate que les Ukrainiens en tirent immédiatement profit. Hier, j'ai également discuté avec le président français de la manière dont nous, en tant qu'Européens, pourrions fournir davantage de services de ce type", a indiqué le responsable néerlandais.

"Il nous faudra du temps pour disposer des mêmes capacités" que les Américains , a toutefois convenu le Premier ministre letton Andris Kulbergs. "Nous en avons, mais pas suffisamment. C'est donc un sujet stratégique dont nous devons discuter aujourd'hui", a-t-il dit avant de retrouver ses homologues européens.

L'UE dispose, avec le Français Eutelsat, d'un réseau de satellites, mais en nombre très inférieur à celui de Starlink.