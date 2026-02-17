 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exxon s'engage à avancer rapidement sur les projets gaziers en Guyane, mais a besoin de sources de demande, selon un dirigeant
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de l'interview d'Ammann) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N s'est engagé à agir rapidement pour développer le gaz naturel en Guyane, mais le gouvernement du pays sud-américain doit faire avancer les projets industriels pour maintenir la demande de gaz à long terme, a déclaré mardi le responsable de l'amont de la major américaine de l'énergie. Le gouvernement guyanais presse depuis longtemps Exxon, qui dirige le consortium pétrolier exploitant le bloc Stabroek en Guyane, de concevoir et de construire des projets d'utilisation du gaz naturel, notamment pour des usines pétrochimiques et d'éventuels centres de données, dans le but d'élargir le secteur énergétique du pays au-delà du pétrole. Lors d'un discours prononcé mardi à la Guyana Energy Conference, le président d'Exxon Upstream, Dan Ammann, a déclaré qu'un gazoduc construit par la société était prêt à livrer du gaz à la Guyane et qu'il attendait que les centrales électriques soient achevées cette année. Dans une interview accordée à Reuters en marge de la conférence, M. Ammann a déclaré que l'offre et la demande de gaz naturel devaient être développées de concert. Il a ajouté qu'Exxon était en discussion étroite avec le gouvernement guyanais sur le développement de l'utilisation industrielle du gaz à terre, mais qu'il n'était pas directement impliqué dans les négociations. "C'est ce que nous nous sommes engagés à faire pour le gouvernement en amont, du côté de l'offre, et dès que la demande évoluera, nous serons prêts à y répondre", a déclaré M. Ammann. Exxon doit comprendre le rythme auquel le gouvernement guyanais développe des industries utilisant le gaz naturel, a déclaré M. Ammann. "Le gouvernement a une grande responsabilité dans le développement de cette industrie et dans la création d'un environnement favorable pour que les gens veuillent venir et investir", a-t-il déclaré. L'année dernière, Exxon a dévoilé un plan préliminaire appelé "Wales Gas Vision" pour fournir du gaz aux projets pétrochimiques et énergétiques à terre. Ce plan n'a guère progressé depuis lors. Exxon et le gouvernement guyanais ont déclaré en novembre à un groupe d'investisseurs potentiels qu'ils devaient présenter des plans industriels afin que toutes les parties puissent prendre des décisions d'investissement en même temps. M. Ammann a également déclaré à Reuters que certaines parties du bloc Stabroek restaient soumises à un cas de force majeure et inaccessibles à l'exploration parce qu'elles se trouvaient dans un territoire contesté entre la Guyane et le Venezuela. La Cour internationale de justice des Nations unies supervise une affaire concernant ce différend frontalier. La décision de la Cour internationale de justice des Nations unies constituera une étape importante pour décider de la levée de la force majeure, mais "ce n'est pas le seul élément à prendre en compte", a déclaré M. Ammann. "Nous sommes aussi impatients que quiconque de retourner dans ces zones dès que possible."

Valeurs associées

EXXON MOBIL
146,240 USD NYSE -1,44%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,38 USD Ice Europ -1,75%
Pétrole WTI
62,29 USD Ice Europ -2,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence
    Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Carrefour a fait état mardi d'une hausse ‌de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le ​géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite

  • Usine de Bayer Mexico à Lerma
    Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite

  • Usine Verallia à Chateaubernard
    Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Le groupe verrier français ‌Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France ​et au Royaume-Uni, et qui pourrait ... Lire la suite

  • Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank