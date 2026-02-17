Exxon s'engage à avancer rapidement sur les projets gaziers en Guyane, mais a besoin de sources de demande, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de l'interview d'Ammann) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N s'est engagé à agir rapidement pour développer le gaz naturel en Guyane, mais le gouvernement du pays sud-américain doit faire avancer les projets industriels pour maintenir la demande de gaz à long terme, a déclaré mardi le responsable de l'amont de la major américaine de l'énergie. Le gouvernement guyanais presse depuis longtemps Exxon, qui dirige le consortium pétrolier exploitant le bloc Stabroek en Guyane, de concevoir et de construire des projets d'utilisation du gaz naturel, notamment pour des usines pétrochimiques et d'éventuels centres de données, dans le but d'élargir le secteur énergétique du pays au-delà du pétrole. Lors d'un discours prononcé mardi à la Guyana Energy Conference, le président d'Exxon Upstream, Dan Ammann, a déclaré qu'un gazoduc construit par la société était prêt à livrer du gaz à la Guyane et qu'il attendait que les centrales électriques soient achevées cette année. Dans une interview accordée à Reuters en marge de la conférence, M. Ammann a déclaré que l'offre et la demande de gaz naturel devaient être développées de concert. Il a ajouté qu'Exxon était en discussion étroite avec le gouvernement guyanais sur le développement de l'utilisation industrielle du gaz à terre, mais qu'il n'était pas directement impliqué dans les négociations. "C'est ce que nous nous sommes engagés à faire pour le gouvernement en amont, du côté de l'offre, et dès que la demande évoluera, nous serons prêts à y répondre", a déclaré M. Ammann. Exxon doit comprendre le rythme auquel le gouvernement guyanais développe des industries utilisant le gaz naturel, a déclaré M. Ammann. "Le gouvernement a une grande responsabilité dans le développement de cette industrie et dans la création d'un environnement favorable pour que les gens veuillent venir et investir", a-t-il déclaré. L'année dernière, Exxon a dévoilé un plan préliminaire appelé "Wales Gas Vision" pour fournir du gaz aux projets pétrochimiques et énergétiques à terre. Ce plan n'a guère progressé depuis lors. Exxon et le gouvernement guyanais ont déclaré en novembre à un groupe d'investisseurs potentiels qu'ils devaient présenter des plans industriels afin que toutes les parties puissent prendre des décisions d'investissement en même temps. M. Ammann a également déclaré à Reuters que certaines parties du bloc Stabroek restaient soumises à un cas de force majeure et inaccessibles à l'exploration parce qu'elles se trouvaient dans un territoire contesté entre la Guyane et le Venezuela. La Cour internationale de justice des Nations unies supervise une affaire concernant ce différend frontalier. La décision de la Cour internationale de justice des Nations unies constituera une étape importante pour décider de la levée de la force majeure, mais "ce n'est pas le seul élément à prendre en compte", a déclaré M. Ammann. "Nous sommes aussi impatients que quiconque de retourner dans ces zones dès que possible."