Exxon revoit à la hausse ses prévisions d'émissions mondiales pour 2050 et table sur un ralentissement du recul de la consommation de charbon

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par Sheila Dang

Le monde risque de prendre du retard dans ses efforts visant à réduire les émissions de carbone d’ici 2050, a déclaré ExxonMobil XOM.N dans ses perspectives énergétiques annuelles publiées jeudi, car la consommation de charbon pourrait diminuer à un rythme plus lent que prévu initialement.

Exxon estime que le charbon représentera 15 % du mix énergétique mondial d’ici 2050, contre 25 % en 2025, mais ce chiffre est en hausse d’un point de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes de la société. Cela s’explique par le fait que le charbon reste une source d’énergie importante en Chine et dans d’autres pays d’Asie, et qu’il est considéré comme essentiel pour la sécurité énergétique, a déclaré Prasanna Joshi, directeur des affaires économiques et énergétiques chez Exxon, lors d’une conférence de presse.

La semaine dernière, l’Agence internationale de l’énergie a prévu que la demande mondiale de charbon atteindrait cette année un niveau record de 8,94 milliards de tonnes métriques, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran étouffe les exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié transitant par le détroit d’Ormuz.

Les perspectives d’Exxon, qui servent de base à ses décisions d’investissement, ne tiennent pas compte du conflit au Moyen-Orient car il est trop tôt pour en déterminer toutes les répercussions, a déclaré M. Joshi.

"Il nous faudra encore quelques années pour vraiment comprendre quel sera l’impact sur les fondamentaux à long terme", a-t-il déclaré.

Voici plus de détails sur les perspectives énergétiques d’Exxon:

* Les émissions mondiales annuelles de dioxyde de carbone liées à l’énergie devraient tomber à 30 milliards de tonnes métriques d’ici 2050, un chiffre bien supérieur au seuil de 11 milliards de tonnes métriques qu’un organisme des Nations unies a estimé nécessaire pour limiter la hausse de la température moyenne mondiale.

* Ce niveau d’émissions en 2050 implique que les températures mondiales pourraient augmenter de 2,5 à 3 degrés Celsius, a déclaré M. Joshi.

* L’année dernière, Exxon prévoyait que les émissions mondiales annuelles en 2050 s’élèveraient à 27 milliards de tonnes.

* Exxon a également revu à la baisse son estimation de la quantité de carbone qui sera capturée à l’échelle mondiale et stockée sous terre. La société prévoit que cette quantité pourrait atteindre 2 milliards de tonnes métriques d’ici 2050, contre une estimation antérieure de 3,1 milliards de tonnes métriques.

* La demande de pétrole atteindra environ 105 millions de barils par jour en 2050, contre une consommation mondiale de 100 millions de barils par jour l’année dernière. Cette projection reste inchangée par rapport à l’estimation précédente d’Exxon.

* La demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 65 % d'ici 2050 par rapport à 2025, ce qui correspond globalement à l'estimation précédente d'Exxon. La croissance de la demande sera tirée par les secteurs industriels et le nombre croissant de centres de données.