Exxon prévoit des travaux sur son site de Beaumont, au Texas, selon une annonce publiée en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Exxon Mobil Corp XOM.N a commencé ses travaux mercredi soir sur son complexe de raffinage et de pétrochimie de Beaumont, au Texas, selon un avis publié en ligne par la société afin d'informer les riverains d'une intensification des activités et des torchages.
L'avis ne précisait pas quelles unités du complexe, qui comprend une raffinerie d'une capacité de 612 000 barils par jour (bpd) et une usine chimique, seraient mises à l'arrêt pour les travaux prévus.
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