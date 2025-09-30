 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exxon Mobil va supprimer 2 000 emplois dans le cadre d'une restructuration, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour supprimer la référence aux suppressions d'emplois de février)

Le groupe énergétique américain Exxon Mobil XOM.N va licencier 2.000 personnes dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une note de service.

Les réductions représentent environ 3 à 4 % de la main-d'œuvre mondiale d'Exxon, selon le rapport de Bloomberg.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les entreprises mondiales du secteur de l'énergie ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois cette année, alors que l'industrie fait face à la baisse des prix du pétrole brut et à une consolidation rapide.

Lundi, le producteur canadien de pétrole de schiste Imperial Oil IMO.TO , dont Exxon est l'un des principaux actionnaires, a annoncé son intention de réduire de 20 % ses effectifs et d'arrêter ses activités à Calgary.

Exxon employait 61 000 personnes dans le monde à la fin de 2024, selon une déclaration réglementaire.

