Exxon Mobil ferme la raffinerie de Joliet à la suite d'une coupure de courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur l'état de la raffinerie et le calendrier)

par Nicole Jao

Exxon Mobil XOM.N a mis à l'arrêt sa raffinerie, située à Joliet, dans l'Illinois, et d'une capacité de 264 000 barils par jour, à la suite d'une coupure de courant survenue dimanche, a indiqué lundi la société.

La coupure s'est produite dimanche vers 15 h 30 (heure du Centre) et le courant a été rétabli vers 19 h, selon un communiqué de la société.

La coupure a déclenché la torche de sécurité de la raffinerie et entraîné son arrêt.

La société a indiqué qu'elle évaluait actuellement l'état de la raffinerie et que l'enquête sur les causes de l'incident était toujours en cours.

La raffinerie de Joliet fournit des carburants essentiels aux consommateurs du Midwest américain. Elle peut produire environ 11 millions de gallons par jour d’essence et de gazole, selon le site web de l’entreprise.

Cette perturbation survient dans un contexte de tension sur le marché mondial des carburants. La guerre en Iran et les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes ont mis à rude épreuve l’approvisionnement en carburant, tandis que la vigueur des exportations a encore réduit les stocks nationaux.

La semaine dernière, le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois de son histoire les 6 dollars le gallon . Toute interruption prolongée de l’activité risquerait d’aggraver la situation d’un marché des carburants déjà tendu, entraînant une nouvelle hausse des prix.