Exxon cherche à abandonner son statut de société du New Jersey pour revenir au Texas

* Exxon est la dernière entreprise de renom à s'installer au Texas pour son environnement favorable aux affaires

* Le New Jersey a poursuivi Exxon et d'autres entreprises au sujet du changement climatique; la plainte a été rejetée

* Selon un professeur de droit, la constitution en société au Texas peut aider Exxon dans les questions de politique générale

Exxon Mobil XOM.N cherche à abandonner l'enregistrement de sa société dans le New Jersey et à se redomicilier au Texas où se trouve son siège social, a déclaré mardi la major pétrolière américaine, dans une démarche qui pourrait contribuer à renforcer ses défenses contre les actionnaires activistes et les défenseurs du climat.

Exxon a annoncé cette proposition dans une circulaire de sollicitation de procurations. Si la démarche est approuvée par les actionnaires, Exxon deviendrait la dernière de plusieurs entreprises de premier plan , dont SpaceX, Tesla TSLA.O et Coinbase COIN.O , à s'enregistrer dans l'État de l'étoile solitaire, favorable aux affaires.

L'année dernière, une nouvelle loi texane a renforcé les protections juridiques des entreprises par le biais de plusieurs mécanismes, notamment en réduisant la menace de litiges entre actionnaires en permettant aux entreprises de fixer des seuils d'actionnariat pour les poursuites judiciaires.

"Le conseil d'administration estime que les législateurs, les juges et les jurys texans susceptibles de prendre des décisions ayant un impact sur Exxon Mobil sont généralement plus familiers avec nos activités et nos opérations", a déclaré la société dans son rapport.

Exxon a été en conflit avec des actionnaires activistes ces dernières années, mais dans une interview, le directeur général Darren Woods a déclaré que l'entreprise ne prévoyait pas d'adopter les dispositions de la loi texane qui permettent aux entreprises de rendre plus difficile pour les investisseurs de présenter des propositions d'actionnariat.

« Cela n'influe en rien sur la décision d'agir », a déclaré Woods. « Nous sommes tout à fait à l'aise avec les engagements que nous avons pris avec nos actionnaires. »

Le premier producteur de pétrole américain, dont le siège social se trouve à Spring, au Texas, est également depuis longtemps la cible de poursuites judiciaires liées à l'environnement.

En 2022, les autorités du New Jersey ont poursuivi Exxon, Chevron CVX.N et d'autres entreprises de combustibles fossiles, alléguant qu'elles avaient contribué au changement climatique, obligeant l'État à dépenser des milliards de dollars pour nettoyer après des catastrophes naturelles majeures telles que la tempête Superstorm Sandy et l'ouragan Ida. La plainte a été rejetée l'année dernière.

Selon Jill Fisch, professeur de droit à l'université de Pennsylvanie, la constitution d'une société dans l'État où se trouve le siège social d'une entreprise peut aider les dirigeants à attirer l'attention des hommes politiques de l'État dont ils pourraient avoir besoin en matière d'impôts ou d'autres questions de politique générale.

"L'une des façons de montrer votre loyauté et d'inciter les législateurs à vous prêter attention est de vous constituer en société dans votre État d'origine", a-t-elle déclaré.

Les racines d'Exxon dans le New Jersey remontent à sa formation après l'éclatement de Standard Oil au début des années 1900, bien que son siège social soit au Texas depuis 1989.

En septembre, Exxon a pris une nouvelle mesure pour aider à repousser les résolutions des actionnaires activistes lors des assemblées annuelles, en introduisant un programme pour permettre aux investisseurs individuels de voter automatiquement en fonction des recommandations du conseil d'administration.

Près de 40 % des actions de la société sont détenues par des particuliers, mais seulement un quart d'entre eux votent pendant la saison des procurations, bien qu'ils soutiennent majoritairement le conseil d'administration, a déclaré la société à l'époque.

Le Texas a cherché à renforcer sa réputation de havre de paix pour les entreprises et en a été l'un des principaux bénéficiaires, certaines sociétés ayant quitté des États tels que le Delaware, destination privilégiée pour la constitution de sociétés.