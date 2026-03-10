 Aller au contenu principal
Rail: le Portugal porte une commande passée à Alstom à 1,06 milliard d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 10/03/2026 à 18:34

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La compagnie portugaise de chemin de fer (CP) a revu à la hausse une commande passée auprès du constructeur ferroviaire français Alstom pour l'acquisition d'un total de 153 rames, portant ainsi la valeur du contrat à 1,06 milliard d'euros, a annoncé mardi le gouvernement portugais.

La CP a signé mardi avec Alstom et son partenaire portugais Domingos da Silva Teixeira (DST) un avenant à un contrat conclu en novembre 2023, acquérant 36 trains supplémentaires pour 318 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 117 rames automotrices déjà prévues, a expliqué le ministère portugais des Infrastructures dans un communiqué.

Ces investissements contribueront "à la modernisation et au renforcement de l'offre ferroviaire dans l'ensemble du pays", s'est félicité le gouvernement.

Le Portugal a également revu le calendrier de cet accord. Les premières rames doivent arriver au Portugal à partir de 2029, tandis que les dernières sont désormais attendues en 2031, soit deux ans plus tôt que prévu initialement.

Une partie de la production sera réalisée au Portugal grâce à l'installation d'une usine à Matosinhos (nord). Ce projet devrait permettre la création de 300 emplois directs.

Outre l'achat de ces 153 nouvelles unités, l'autorisation a également été donnée à CP d'acquérir 20 trains à grande vitesse pour 584 millions d’euros.

Au total, l'investissement dans le ferroviaire atteint "1,8 milliard d'euros" pour "l'acquisition de 195 rames", ce qui constitue le "plus important engagement financier jamais réalisé" dans ce secteur, a souligné le gouvernement.

Ces investissements comprennent aussi 22 automotrices régionales commandées au constructeur suisse Stadler Rail pour 158 millions d'euros, dont la première unité a été livrée fin 2025.

"Cela faisait plus de deux décennies qu'un nouveau train n'avait pas été livré au Portugal", a déclaré le ministre portugais des Infrastructures Miguel Pinto Luz, cité dans le communiqué gouvernemental.

Selon lui, cet effort vise à doter le pays de "matériel roulant moderne, confortable et durable" et à encourager "à l'utilisation des transports publics".

