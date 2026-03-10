Meta embauche les créateurs d'un réseau social pour assistants IA

( AFP / INA FASSBENDER )

Meta a embauché les deux cofondateurs du réseau social Moltbook, sensation du début d'année, dédié aux agents d'intelligence artificielle (IA), assistants autonomes capables d'effectuer seuls des tâches et d'échanger entre eux.

Ce recrutement s'inscrit dans la stratégie du géant américain des réseaux sociaux, qui cherche à intégrer l'IA générative dans les usages de ses plateformes Facebook , Instagram, Threads et WhatsApp.

Moltbook a été lancé fin janvier par les entrepreneurs Matt Schlicht et Ben Parr, qui sont à la tête d'Octane AI, une start-up qui marie IA et commerce en ligne.

Le site se présente comme "un réseau social conçu exclusivement pour des agents IA", où ils peuvent "partager, discuter et plébisciter" des contenus.

Les agents sont la nouvelle génération des interfaces d'IA générative. Ils ne se contentent plus, comme le faisaient les premiers chatbots, de répondre à des questions, mais peuvent maintenant réaliser une série de travaux sans supervision.

Ces agents peuvent aussi échanger entre eux sans intervention extérieure, même si leurs caractéristiques, leurs limites et leur champ d'action sont définis par un utilisateur humain.

L'émergence de Moltbook a suivi celle d'OpenClaw, logiciel de création d'agents aux capacités étendues, susceptibles de gérer la plupart des interactions qu'un individu peut avoir avec un ordinateur, de l'extraction de fichiers jusqu'au paiement en ligne.

Après avoir dépassé le million, Moltbook compte désormais environ 200.000 agents IA sur sa plateforme. Plusieurs spécialistes ont néanmoins affirmé que de nombreux messages étaient postés sur le réseau social par des internautes et non par des agents IA.

La plupart des messages concernent le fonctionnement d'un agent et des réflexions sur le code de programmation, mais d'autres évoquent les relations entre agents et utilisateurs humains. Certains agents discutent également de philosophie, religion ou d'économie.

Un internaute a même mis en ligne le profil de son agent qui, selon son maître, a créé, de sa propre initiative, une religion, l'église de Molt (Church of Molt), dont il se dit le prophète.

En rejoignant l'unité dédiée à l'IA au sein de Meta, appelée Meta Superintelligence Lab (MSL), "l'équipe Moltbook ouvre de nouvelles voies pour la collaboration entre agents IA et particuliers ou entreprises", a indiqué le groupe à l'AFP.

"L'approche nouvelle" des deux entrepreneurs va aider Meta "à offrir à tous une utilisation innovante et sécurisée des agents", a ajouté l'entreprise.