Boeing annonce que des défauts de câblage pourraient retarder les livraisons du 737 MAX au premier trimestre

Boeing BA.N a annoncé mardi que les livraisons au premier trimestre de ses avions à fuselage étroit 737 MAX pourraient être retardées en raison de défauts de câblage, dernier accroc en date pour le constructeur d'avions en difficulté, dont le directeur général Kelly Ortberg cherche à améliorer la qualité de la production et la réputation de l'entreprise.

"Notre programme 737 est en train d'effectuer des travaux sur un groupe d'avions pour réparer des fils qui présentent de petites rayures dues à une erreur d'usinage", a déclaré Boeing, ajoutant que la production de ses nouveaux jets MAX se poursuit au rythme actuel de 42 jets par mois.

Les actions de Boeing ont perdu près de 1 % dans les échanges de l'après-midi de mardi.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter la cadence à 47 avions par mois dans le courant de l'année et qu'elle ouvrirait une quatrième ligne d'assemblage de 737 dans son usine d'Everett, dans l'État de Washington, au cours de l'été. La société souhaite atteindre une cadence de 63 avions 737 par mois au cours des prochaines années.

Boeing n'a pas précisé si les rayures sur les câbles avaient été causées par un fournisseur ou par l'entreprise. La société a indiqué qu'elle avait informé la Federal Aviation Administration (FAA) et ses clients. La FAA n'a pas pu faire de commentaire dans l'immédiat.

Le constructeur aéronautique a déclaré que tous les avions 737 MAX en service pouvaient continuer à fonctionner en toute sécurité et qu'il ne s'attendait pas à ce que ce problème affecte l'objectif de l'entreprise de livrer environ 500 avions 737 cette année.

L'annonce intervient après que la compagnie a déclaré mardi avoir livré 51 jets en février - le total le plus élevé pour le mois depuis 2018 et une augmentation par rapport aux 46 de janvier. Les livraisons en février comprenaient 43 avions 737 MAX.