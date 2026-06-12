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Express Scripts, filiale de Cigna, intente une action en justice pour faire annuler une loi sur l'accès aux médicaments sur ordonnance dans le Tennessee
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, Express Scripts, la filiale de Cigna ( CI.N ) spécialisée dans les prestations pharmaceutiques, a demandé au tribunal d'annuler une loi d'État jugée illégale qui limiterait l'accès aux médicaments sur ordonnance et aux soins de santé pour des centaines de milliers d'habitants du Tennessee.

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