Express Scripts, filiale de Cigna, intente une action en justice pour faire annuler une loi sur l'accès aux médicaments sur ordonnance dans le Tennessee

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Vendredi, Express Scripts, la filiale de Cigna ( CI.N ) spécialisée dans les prestations pharmaceutiques, a demandé au tribunal d'annuler une loi d'État jugée illégale qui limiterait l'accès aux médicaments sur ordonnance et aux soins de santé pour des centaines de milliers d'habitants du Tennessee.