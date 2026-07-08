EXPLICATION-Quels sont les risques liés à l'explosion d'un méthanier ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marwa Rashad

Un méthanier qatari , chargé de gaz naturel liquéfié (GNL), risquait d’exploser, selon une source, après avoir subi d’importants dommages lors d’une attaque survenue mardi du côté omanais du détroit d’Ormuz.

Si le secteur du GNL a connu quelques accidents dans des installations à terre, il n’y a jamais eu d’explosion catastrophique d’une cuve de GNL à bord d’un méthanier commercial en mer. Les récentes attaques visant des navires transportant des produits énergétiques par les belligérants, tant dans les guerres en Ukraine qu’en Iran, ont toutefois suscité des inquiétudes.

L’incident de mardi impliquant le méthanier Al Rekayyat marque le deuxième cas cette année où un navire transportant du GNL est pris dans une attaque liée à un conflit armé. En mars, le méthanier russe Arctic Metagaz a pris feu en Méditerranée après avoir été touché par des drones navals ukrainiens, forçant son équipage à abandonner le navire, selon le ministère russe des Transports.

QU'EST-CE QUE LE GNL ET COMMENT EST-IL STOCKÉ ET TRANSPORTÉ?

Le GNL est du gaz naturel qui a été refroidi à environ moins 162 degrés Celsius (moins 260 degrés Fahrenheit). Le refroidissement transforme le gaz en liquide et réduit son volume d’environ 600 fois, ce qui rend son transport par bateau économique.

Le GNL est stocké dans des réservoirs cryogéniques hautement isolés qui le maintiennent à des températures extrêmement basses. Dans les terminaux d’exportation, il est chargé à bord de méthaniers spécialisés. Ces navires sont dotés d’une double coque et de réservoirs de cargaison hautement isolés, conçus pour maintenir le GNL à basse température tout au long du voyage.

Une petite quantité de GNL s'évapore naturellement pendant le transport. S'il n'est pas géré, ce gaz dit « de vaporisation » augmente le volume et la pression à l'intérieur des réservoirs de stockage. Il est souvent récupéré et injecté directement dans les moteurs du navire comme source principale de carburant.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES?

Le GNL lui-même ne brûle pas sous sa forme liquide. Des risques peuvent toutefois survenir si le GNL fuit, se réchauffe et se transforme en gaz, se mélange à l’air dans les proportions adéquates et entre en contact avec une source d’inflammation.

Pour réduire ce risque, les méthaniers sont dotés d’une double coque, de barrières de confinement multiples, de systèmes de détection de gaz, d’équipements de décompression, de systèmes d’arrêt d’urgence, d’équipements de lutte contre l’incendie, de procédures d’exploitation strictes et d’une formation de l’équipage.

LE MÉTHANIER QATARI POURRAIT-IL EXPLOSER?

Le méthanier Al Rekayyat a signalé un incendie dans la salle des machines du navire, et une source a indiqué que le navire risquait d’exploser, bien qu’il n’y ait aucune indication que ses réservoirs de GNL aient été endommagés. L’équipage a été évacué en toute sécurité.

En théorie, tout méthanier court un risque si des avaries entraînent un déversement important de GNL, la formation d’un nuage de gaz inflammable et son inflammation.

Mais les méthaniers modernes sont conçus avec plusieurs niveaux de protection pour empêcher toute flamme d’atteindre les citernes de cargaison. Et selon les experts du secteur, un incendie dans une salle des machines ne signifie pas automatiquement que le méthanier va exploser.

Le risque augmenterait si l’incendie se propageait aux systèmes de cargaison, endommageait les réservoirs de confinement ou provoquait une fuite importante de GNL.

Une source du secteur a déclaré mercredi que tant que l’Al Rekayyat ne ferait pas l’objet d’une nouvelle attaque, il était probable qu’il reste dans son état actuel et qu’il n’explose pas.