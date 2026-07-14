EXPLICATION-Les procureurs peuvent-ils contraindre les journalistes du New York Times à témoigner dans le cadre d'une enquête sur des fuites ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Des journalistes du New York Times ont reçu des citations à comparaître visant à les contraindre à témoigner devant un grand jury fédéral de Manhattan mercredi, après avoir publié un article sur les préoccupations en matière de sécurité concernant le vol du président Donald Trump à bord du nouvel Air Force One offert par le Qatar .

Voici ce que dit la loi concernant l’obligation pour les journalistes de témoigner dans le cadre d’affaires pénales et comment le New York Times pourrait contester ces citations à comparaître.

POURQUOI CES JOURNALISTES SONT-ILS APPELÉS À TÉMOIGNER?

Le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, a émis ces citations à comparaître vendredi, a indiqué le Times, ordonnant aux journalistes de témoigner mercredi "au sujet d’une violation présumée du droit pénal fédéral".

Joe Kahn, rédacteur en chef du Times, a déclaré samedi dans un e-mail interne consulté par Reuters que cinq journalistes avaient reçu des citations à comparaître "après avoir révélé des failles de sécurité dans le jet offert par le Qatar, qui ont contraint le président à utiliser un ancien avion gouvernemental pour son récent voyage international".

Le directeur juridique du Times a qualifié ces citations à comparaître de tentative éhontée d’intimider les journalistes et s’est engagé à les contester. Le ministère de la Justice n’a ni confirmé ni infirmé l’existence de ces citations à comparaître, mais a déclaré vendredi à Reuters qu’il visait les auteurs de fuites d’informations classifiées, et non les journalistes.

Le nouvel avion est un Boeing BA.N 747 réaménagé par le sous-traitant de la défense L3Harris Technologies LHX.N .

QUE DIT LA LOI?

Les journalistes bénéficient d’une protection juridique limitée face aux citations à comparaître fédérales.

La Cour suprême a estimé que le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse, n’autorise pas les journalistes à refuser de se conformer à une citation à comparaître, sauf si celle-ci est délivrée de mauvaise foi ou dans le but de les harceler.

Les tribunaux fédéraux ont depuis reconnu un privilège conditionnel, en évaluant si les informations sont essentielles, si elles peuvent être obtenues ailleurs et si d’autres facteurs l’emportent sur la liberté de la presse. Cette protection est la plus forte dans les affaires civiles et la plus faible dans les enquêtes pénales menées par un grand jury.

De nombreux États, dont New York, disposent de lois de protection des sources qui protègent les sources des journalistes. Il n’existe pas d’équivalent au niveau fédéral, et les lois d’État ne s’appliquent pas aux citations à comparaître fédérales.

EST-CE INHABITUEL?

La délivrance d’une citation à comparaître à l’encontre de journalistes nécessite une autorisation au plus haut niveau et est soumise à des restrictions en vertu des directives du ministère de la Justice.

Tant les administrations républicaines que démocrates ont cherché à contraindre des journalistes à révéler leurs sources dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, mais les associations de presse affirment que l’administration républicaine de Trump a recouru de manière trop libre aux citations à comparaître et aux mandats de perquisition, notamment à l’encontre du Washington Post et du Wall Street Journal. Elles accusent également Trump d’utiliser le pouvoir gouvernemental et des poursuites judiciaires privées pour intimider et harceler les médias d’information.

L’administration Trump a déclaré qu’elle poursuivait pénalement les auteurs de fuites, sans viser les journalistes.

QUELS ARGUMENTS LE TIMES POURRAIT-IL AVANCER?

Le Times a déclaré qu’il contesterait ces citations à comparaître. Le journal pourrait demander à un juge de les annuler au motif qu’elles sont trop générales, émises de mauvaise foi ou qu’elles violent les protections garanties par le Premier amendement.

Il pourrait également faire valoir que le ministère de la Justice a enfreint la politique interne exigeant que les procureurs évaluent si les informations sont essentielles, si elles peuvent être obtenues par d’autres moyens, et qu’ils négocient d’abord avec les médias concernés. Ces politiques ne sont pas exécutoires devant les tribunaux, mais les juges peuvent en tenir compte lorsqu’ils examinent la légitimité des citations à comparaître.

Le ministère de la Justice avait déjà retiré des citations à comparaître devant un grand jury visant des journalistes du Washington Post et du Wall Street Journal après que ceux-ci les eurent contestées dans des dossiers judiciaires sous scellés.

Le gouvernement avait demandé au Post des informations concernant ses reportages sur l’intervention militaire américaine au Venezuela, et au Journal des informations relatives à un article traitant des avertissements adressés à Trump au sujet d’une guerre avec l’Iran, selon un article du New York Times citant des sources anonymes.

En janvier, des organisations de défense de la liberté de la presse ont critiqué le FBI pour avoir pris la décision exceptionnelle de perquisitionner le domicile d’un journaliste du Washington Post dans le cadre d’une enquête sur des fuites.

QUE SE PASSE-T-IL SI LES JOURNALISTES REFUSENT DE TÉMOIGNER?

Si les procureurs leur accordent l’immunité, les journalistes perdent leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination et pourraient être condamnés pour outrage au tribunal s’ils refusent de témoigner, s’exposant ainsi à des peines d’emprisonnement ou à des amendes jusqu’à ce qu’ils se conforment à la décision. Le Times pourrait contester séparément une décision d’outrage au tribunal.