EXPLICATION-L'introduction en bourse de SpaceX comprend une option "greenshoe" : voici ce que cela signifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le mécanisme "greenshoe" permet à Morgan Stanley d'acheter jusqu'à 15 % d'actions supplémentaires afin de stabiliser les cours

* Ce mécanisme permet de lever des capitaux supplémentaires si la demande est forte ou de soutenir le cours si celle-ci est faible

* Ce terme est apparu en 1960 et est désormais courant dans les grandes introductions en bourse aux États-Unis

par Akash Sriram

SpaceX SPCX.O a levé un montant record de 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse vendredi après avoir vendu environ 5 % de ses actions en circulation, mais il pourrait lever encore plus de fonds grâce à une clause destinée à assurer la fluidité des échanges au cours des premières semaines suivant l'entrée en bourse d'une entreprise.

L'introduction en bourse de la société comprend une option dite "greenshoe", une caractéristique standard de la plupart des grandes introductions en bourse aux États-Unis qui agit comme une soupape de sécurité empêchant le cours de l'action de s'emballer dans un sens ou dans l'autre au cours de son premier mois de cotation.

SpaceX a donné à Morgan Stanley, qui agit en tant qu'agent de stabilisation pour la société, la possibilité d'acheter 15 % supplémentaires de ses actions au prix d'introduction de 135 dollars par action pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours – soit environ 83 millions d'actions supplémentaires en plus des 555,6 millions déjà vendues par SpaceX.

Ces actions supplémentaires n'ont toutefois pas encore été émises par la société; la banque doit donc les vendre sur le marché libre via une position courte et les racheter ultérieurement à la société.

Le processus commence avant l'ouverture des marchés. Les souscripteurs allouent et vendent généralement jusqu'à 15 % d'actions supplémentaires par rapport à l'offre initiale. Dans le cas de SpaceX, cela signifie que les investisseurs pourraient finalement recevoir jusqu'à 638,9 millions d'actions si l'option est exercée dans son intégralité, et 11,2 milliards de dollars de capitaux supplémentaires pour SpaceX.

Ce mécanisme a deux objectifs: il permet aux souscripteurs de favoriser un marché ordonné et offre aux émetteurs la possibilité de lever jusqu'à 15 % de capital supplémentaire si la demande s'avère forte.

C'est l'évolution du cours de l'action qui détermine la voie qu'ils emprunteront.

HISTORIQUE DE LA GREENSHOE

L'option "greenshoe", officiellement appelée option de surallocation, tire son nom de Green Shoe Manufacturing, la première entreprise à avoir utilisé ce mécanisme lors de son introduction en bourse en 1960. Elle reste le principal mécanisme utilisé par les banques d'investissement pour aider à gérer la volatilité des actions nouvellement cotées.

En 2014, Alibaba a pleinement exercé l'option "greenshoe" lors de son introduction en bourse afin d'empêcher les actions de monter en flèche. Le géant chinois du commerce électronique avait fixé le prix de ses actions à 68 dollars, mais une demande écrasante a fait grimper le titre de 38 % au-dessus du prix d'introduction dès le premier jour.

En conséquence, les souscripteurs ont exercé l'intégralité de l'option "greenshoe" de 15 %, achetant 48 millions d'actions supplémentaires directement auprès d'Alibaba à 68 dollars pour couvrir leur position courte. Cette opération a porté le montant total des fonds levés à environ 25 milliards de dollars, ce qui en a fait la plus grande introduction en bourse de l'histoire à l'époque.

L'introduction en bourse d'Uber en 2019 ne s'est pas aussi bien déroulée. Le prix de l'action était fixé à 45 dollars, mais il est rapidement tombé en dessous de ce niveau, les investisseurs se montrant réticents face au cheminement de l'entreprise vers la rentabilité et à la faiblesse générale du marché.

Le titre se négociant en dessous de son prix d'introduction, il n'était guère judicieux pour les souscripteurs d'acheter des actions supplémentaires à Uber à 45 dollars. Ils ont donc préféré acheter des actions sur le marché libre pour soutenir le cours. Cela a contribué à modérer la pression à la vente, même si le titre a tout de même chuté de 7 % lors de cette première journée.