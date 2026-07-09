EXPLICATION-Comment Trump pourrait-il « mettre fin à tous les échanges commerciaux » avec l'Espagne ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un nouveau graphique)

Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret instaurant un embargo commercial contre l’Espagne, demandant au secrétaire au Trésor Scott Bessent de « suspendre tout échange commercial… y compris les visites » avec ce pays, dans un contexte de tensions liées aux dépenses de défense.

Le Trésor, le ministère du Commerce et le bureau du représentant américain au Commerce s'attelleront à présenter à Trump « une liste de produits espagnols susceptibles d'être visés par l'embargo dans les prochains jours », a déclaré un responsable américain à Reuters. Ces propos laissent entendre qu'un embargo commercial pourrait être partiel.

Voici un aperçu des options dont dispose Trump pour suspendre les échanges commerciaux avec l’Espagne, ainsi que des implications d’une telle mesure.

DE QUELS POUVOIRS DISPOSE UN PRÉSIDENT AMÉRICAIN POUR IMPOSER UN EMBARGO COMMERCIAL? Selon des juristes spécialisés en droit commercial, la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) reste à la disposition de Trump pour imposer un embargo commercial ou des sanctions économiques à l’encontre d’un pays, malgré l’arrêt rendu en février par la Cour suprême des États-Unis contre le recours de Trump à l’IEEPA pour imposer des droits de douane.

Pour invoquer l’IEEPA, Trump doit déclarer l’état d’urgence national face à une « menace inhabituelle ou extraordinaire » pesant sur la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie des États-Unis. Cette loi a été largement utilisée pour restreindre les échanges commerciaux avec l’Iran, la Russie et la Corée du Nord, et pour bloquer les transactions en dollars de milliers d’entreprises, de particuliers et d’autres entités considérées comme des menaces pour la sécurité nationale ou liées au terrorisme.

Peter Shane, professeur de droit à l’université de New York, a déclaré qu’il était « difficile de voir » en quoi le fait qu’un des 32 pays de l’OTAN n’atteigne pas l’objectif de dépenses de défense en temps de paix de trois points de pourcentage du PIB constituait une telle urgence pour les États-Unis.

Mais la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur la nature de l’urgence tarifaire invoquée par Trump, laissant ainsi « intacte » sa capacité à déclarer l’état d’urgence national, a déclaré Mayur Patel, ancien conseiller commercial républicain auprès de la commission des finances du Sénat américain.

« L’IEEPA permettrait à Trump d’imposer un embargo », a déclaré M. Patel, désormais associé spécialisé dans le commerce chez Hogan Lovells à Washington, même si cette mesure venait à être contestée par la suite devant les tribunaux.

QUEL SERAIT L’IMPACT D’UN EMBARGO SUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX?

Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, le commerce bilatéral total de marchandises a dépassé les 47,9 milliards de dollars en 2025. Si l’on ajoute les services, y compris les voyages, le total s’élève à 74,5 milliards de dollars, selon les données du Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce, ce qui fait de l’Espagne le 23e partenaire commercial global des États-Unis.

Les États-Unis vendent plus de marchandises à l’Espagne qu’ils n’en achètent: ils y ont exporté pour 26,6 milliards de dollars de marchandises en 2025 et en ont importé pour 21,35 milliards, ce qui se traduit par un excédent commercial américain de 5,25 milliards de dollars.

D’après les données du Bureau du recensement, les principales catégories de marchandises importées par les États-Unis en provenance d’Espagne sont les produits pharmaceutiques, les transformateurs électriques et les convertisseurs de puissance, les produits de soins personnels, les produits pétroliers, la céramique émaillée et l’huile d’olive. Les principales exportations américaines vers l’Espagne sont les produits pharmaceutiques, le pétrole brut, les avions civils et le maïs.

Un embargo pourrait également perturber les investissements bilatéraux. Les entreprises espagnoles ont investi 97,2 milliards d’euros (111 milliards de dollars) aux États-Unis, ce qui en fait leur première destination d’investissement au monde, selon les données d’Eurostat citées par la Chambre de commerce américaine en Espagne.

Les États-Unis sont le premier investisseur étranger en Espagne, avec plus de 116 milliards d’euros (132,4 milliards de dollars) d’investissements en capital productif, qui emploient environ 200 000 personnes dans tout le pays.

QU'EN EST-IL DES VOYAGES À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'ESPAGNE? On ignore encore comment Trump pourrait restreindre les déplacements des Espagnols vers les États-Unis, où leur équipe nationale de football dispute vendredi un match de Coupe du monde. Mais l’année dernière, son administration a interdit l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plus de 30 pays , y compris les touristes, les étudiants et les voyageurs d’affaires, invoquant des raisons de sécurité.

Trump n’a pas non plus précisé si une interdiction de voyage s’appliquerait aux visiteurs se rendant en Espagne, dont les dépenses dans ce pays constituent une importation de services pour les États-Unis.

Selon l’INE, l’institut national de statistique espagnol, environ 4,45 millions d’Américains ont visité l’Espagne pendant plus d’une journée en 2025, soit une hausse de 4,3 % par rapport à 2024. Les Américains représentaient environ 4,6 % des 96,8 millions de visiteurs que l’Espagne a accueillis au total en 2026, ce qui en faisait le sixième pays d’origine en importance après la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Toutefois, selon les données de la Banque d’Espagne, les voyageurs en provenance des États-Unis constituaient la quatrième source de recettes touristiques de l’Espagne, avec 6,15 milliards d’euros en 2024. La banque a indiqué que les Américains avaient tendance à rester plus longtemps et à dépenser davantage par voyage que les autres touristes.

QUELLES SONT LES OPTIONS AU-DELÀ D’UN EMBARGO TOTAL?

M. Patel a expliqué qu’en vertu de l’IEEPA, Donald Trump pourrait imposer un embargo sélectif, comme lui-même et son prédécesseur Joe Biden l’ont fait à l’encontre de la Russie, en autorisant l’entrée de certaines marchandises jugées essentielles. Dans le cas de la Russie, il s’agit notamment de l’uranium enrichi, des engrais et du palladium.

Trump a déjà exempté les pièces d’avion de ses droits de douane; ainsi, les composants de turbines de moteurs à réaction fournis par la société espagnole ITP Aero et utilisés par General Electric GE.N et par Pratt & Whitney (filiale de RTX)

RTX.N pourraient être concernés.

Trump dispose également d’autres outils pour imposer des droits de douane ou d’autres mesures commerciales de rétorsion, notamment la section 301 du Trade Act de 1974, une loi sur les pratiques commerciales déloyales que son administration propose actuellement d’utiliser pour imposer des droits de douane liés au travail forcé sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne. De plus, Trump dispose d’une loi commerciale datant de la guerre froide, l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce de 1962, qu’il a utilisée pour protéger les secteurs de l’automobile, de l’acier, de l’aluminium et d’autres secteurs jugés importants pour la sécurité nationale.

Un facteur qui complique toute mesure commerciale potentielle à l’encontre de l’Espagne est que l’Union européenne définit la politique commerciale de ses États membres et exige un traitement commun à l’échelle de l’Union. Mais les États-Unis ont déjà menacé certains pays de l’UE de droits de douane en raison de leurs taxes sur les services numériques. Le ministère du Commerce pourrait également cibler certaines importations espagnoles dans le cadre d’enquêtes en matière de droits antidumping et antisubventions. La première administration Trump, à la demande des producteurs d’olives de Californie, avait imposé un droit antidumping de 30 % sur les olives noires espagnoles en vertu du Tariff Act de 1930, une enquête distincte du ministère du Commerce ayant conclu qu’elles bénéficiaient de subventions déloyales.

TRUMP N’A-T-IL PAS DÉJÀ MENACÉ L’ESPAGNE PAR LE PASSÉ? Oui. La première menace de sanctions commerciales remonte à octobre 2025 , lorsque Trump a déclaré qu’il « pourrait » sanctionner l’Espagne par des droits de douane pour avoir refusé, lors d’un sommet de l’OTAN à La Haye quatre mois plus tôt, de s’engager à porter ses dépenses de défense à 5 % du PIB. En mars de cette année , il est allé plus loin, ordonnant à Bessent et au représentant au Commerce Jamieson Greer d’ouvrir des enquêtes en vue d’imposer un embargo sur tous les produits en provenance d’Espagne. À ce jour, aucune enquête de ce type n’a été publiée au Journal officiel fédéral.

QUELLE EST LA CONTRIBUTION DE L'ESPAGNE À L'OTAN?

Les dépenses de défense de base de l’Espagne devraient atteindre 35,41 milliards d’euros en 2026 (40,4 milliards de dollars), soit 2 % de son PIB, selon les dernières estimations de l’OTAN, contre 11,17 milliards d’euros (12,8 milliards de dollars) lorsque le Premier ministre Pedro Sanchez a pris ses fonctions en 2018. Le pays était le septième plus gros contributeur de l’OTAN en termes de dépenses de défense en valeur absolue en 2025, selon des responsables du gouvernement espagnol citant des données de l’OTAN. Il a mobilisé un total de 3,795 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine depuis 2022.