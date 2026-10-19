Expand Energy nomme Daniel Brown au poste de directeur général

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Le producteur de gaz naturel Expand Energy EXE.O a annoncé lundi que Daniel Brown deviendrait président-directeur général à compter du 26 octobre, succédant ainsi à Michael Wichterich.

M. Wichterich, qui occupait le poste de directeur général depuis février, reprendra ses fonctions de président non exécutif du conseil d'administration.

* M. Brown rejoint Expand après avoir travaillé chez Chord Energy CHRD.O , où il occupait le poste de directeur général

* En février , Expand Energy avait annoncé le départ de son directeur général de l’époque, Domenic Dell’Osso, et dévoilé son projet de transférer son siège social d’Oklahoma City à Houston cette année

* Anciennement connue sous le nom de Chesapeake Energy, Expand est devenue le plus grand producteur indépendant de gaz naturel des États-Unis à la suite de son acquisition de Southwestern Energy pour 7,4 milliards de dollars en octobre 2024