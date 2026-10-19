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Wall Street ouvre en ordre dispersé, les valeurs liées à l'IA rebondissent
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:51

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On aperçoit l'enseigne « Wall Street » dans le Lower Manhattan, à New York

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » dans le Lower Manhattan, à New York

La Bourse de ‌New York a ouvert en ordre dispersé lundi, les ​valeurs liées à l'IA rebondissant et tentant d'effacer les pertes des derniers jours, en amont d'une semaine chargée en ​publication de résultats.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 43,47 points, ​soit 0,08%, à 51.959,24 points ⁠et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ‌0,55% à 7.701,30 points.

Le Nasdaq Composite grimpe de 1,06%, soit 276,11 points, à 26.416,15 points.

La ​semaine dernière, le ‌S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur ⁠plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, face aux craintes que la hausse des taux d'intérêt ne freine ⁠les investissements dans ‌les infrastructures d'IA.

La récente vague de ventes ⁠sur le secteur technologique a reflété l'inquiétude croissante des ‌investisseurs quant au financement du coûteux déploiement ⁠de l'IA.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers ⁠une semaine chargée ‌en résultats d'entreprises, avec la publication mardi de SpaceX, ​suivie mercredi de Meta ‌et Tesla.

Netflix, General Motors et GE Aerospace font également partie des entreprises qui ​publieront leurs résultats cette semaine.

Aux valeurs, CoreWeave gagne 3,1% après avoir plongé de plus de 25% ⁠la semaine dernière et entraîné dans son sillage d'autres valeurs liées à l'IA.

Intel grimpe de 5,2% après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N4650HY]

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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