Wall Street ouvre en ordre dispersé, les valeurs liées à l'IA rebondissent

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » dans le Lower Manhattan, à New York
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, les valeurs liées à l'IA rebondissant et tentant d'effacer les pertes des derniers jours, en amont d'une semaine chargée en publication de résultats.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 43,47 points, soit 0,08%, à 51.959,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55% à 7.701,30 points.
Le Nasdaq Composite grimpe de 1,06%, soit 276,11 points, à 26.416,15 points.
La semaine dernière, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, face aux craintes que la hausse des taux d'intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d'IA.
La récente vague de ventes sur le secteur technologique a reflété l'inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du coûteux déploiement de l'IA.
L'attention des investisseurs se tourne désormais vers une semaine chargée en résultats d'entreprises, avec la publication mardi de SpaceX, suivie mercredi de Meta et Tesla.
Netflix, General Motors et GE Aerospace font également partie des entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine.
Aux valeurs, CoreWeave gagne 3,1% après avoir plongé de plus de 25% la semaine dernière et entraîné dans son sillage d'autres valeurs liées à l'IA.
Intel grimpe de 5,2% après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N4650HY]
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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