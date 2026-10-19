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Pays-Bas: le Premier ministre et son compagnon attendent un enfant
information fournie par AFP 19/10/2026 à 15:46

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Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten embrasse son compagnon, le joueur de hockey d'origine argentine Nicolás Keenan, après un match international de hockey, à Amstelveen aux Pays-Bas, le 18 août 2026 ( ANP / Bas CZERWINSKI )

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten embrasse son compagnon, le joueur de hockey d'origine argentine Nicolás Keenan, après un match international de hockey, à Amstelveen aux Pays-Bas, le 18 août 2026 ( ANP / Bas CZERWINSKI )

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten et son compagnon, le joueur de hockey d'origine argentine Nicolás Keenan, ont annoncé lundi sur Instagram qu'ils attendent leur premier enfant pour le printemps, en ayant recours à une gestation pour autrui (GPA).

"Une personne très spéciale est en route. Rendez-vous en 2027, petit bout de chou", ont-ils écrit dans un message accompagnant une photo où ils tiennent une échographie.

Le parti de M. Jetten, D66, a indiqué dans un communiqué que cette grossesse a été rendue possible grâce à un couple d’amies qui a déjà ses propres enfants.

"Il ne s’agit pas ici d'une gestation pour autrui commerciale. La mère porteuse et la donneuse d'ovocytes sont des connaissances personnelles de Jetten et Keenan", a affirmé le parti.

"Elles sont heureuses de pouvoir aider les deux futurs pères à concrétiser leur désir d’avoir un enfant", a-t-il ajouté.

"Nous sommes infiniment reconnaissants envers ces deux femmes merveilleuses qui nous offrent la chance de voir notre plus grand rêve se réaliser", a déclaré M. Jetten, 39 ans, cité dans le communiqué.

Le Premier ministre néerlandais et M. Keenan sont en couple depuis plusieurs années et se sont fiancés en novembre 2024.

"Avec le soutien inconditionnel de nos proches, la gestation pour autrui m’apparaît comme une manière très particulière de contribuer à faire du rêve de nos chers amis une réalité", a affirmé la mère porteuse, identifiée comme Lisa, également citée dans le communiqué.

La législation néerlandaise n'autorise que la gestation pour autrui altruiste, c'est-à-dire que la mère porteuse ne doit pas être rémunérée pour porter l'enfant.

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2 commentaires

  • 16:21

    Faut qd même de bonnes amies. .. alors que nombre de femmes ne font pas d enfants pour privilégier leur réussite professionnelle. .. qd l histoire est trop belle. ...

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