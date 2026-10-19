Guerre en Ukraine : Kiev n'a reçu "aucun avertissement" avant les frappes nocturnes russes, dit Volodymyr Zelensky, Washington assure fournir du renseignement

Moscou a visé Kiev et sa région avec 16 missiles balistiques et plusieurs autres régions du pays avec plus de 200 drones entre dimanche soir et lundi matin.

Un centre commercial bombardé à Kiev, en Ukraine, le 19 octobre 2026. ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Les partenaires de l'Ukraine ne l'ont "encore une fois" pas prévenue avant les frappes de missiles balistiques russes dans la nuit de dimanche à lundi, a affirmé le président Volodymyr Zelensky. Un pue plus tôt, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait affirmé qu'il n'y avait eu "aucune pause" dans le partage de renseignements avec Kiev, tout en appelant le président ukrainien à "se concentrer" sur la manière de "mettre fin à la guerre".

"Une nouvelle attaque de missiles balistiques russes s'est produite en plusieurs vagues au cours de la nuit, et, encore une fois, il n'y a eu aucun avertissement préalable de nos partenaires", a regretté le dirigeant ukrainien sur X.

Moscou a visé Kiev et sa région avec 16 missiles balistiques et plusieurs autres régions du pays avec plus de 200 drones entre dimanche soir et lundi matin, a dénoncé Volodymyr Zelensky. Les autorités ont fait état d'un mort et huit blessés à Kiev et deux morts à Kryvyï Rig, dans le centre du pays.

"Ils (les Russes) ont de nouveau visé les infrastructures et installations énergétiques, mais une clinique médicale, une école, une station de métro et des bâtiments résidentiels ordinaires ont aussi été endommagés", a affirmé le président ukrainien.

L'Ukraine est dépendante du renseignement militaire occidental et notamment américain, pour détecter les attaques russes et déclencher les alertes suffisamment tôt pour prévenir la population de se mettre à l'abri. Kiev a déjà affirmé la semaine dernière ne pas avoir été prévenu par les États-Unis de l'imminence de frappes russes.

"Aucune pause" dans le renseignement américain

Mais le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a affirmé lundi qu'il n'y avait eu "aucune pause" dans le partage de renseignements avec Kiev, tout en appelant Volodymyr Zelensky à "se concentrer" sur la manière de "mettre fin à la guerre".

Le président Donald Trump a accusé dimanche son homologue ukrainien de "ne pas vouloir mettre fin" à la guerre avec la Russie , sur fond de regain de tensions entre Washington et Kiev.

Le président ukrainien a répondu lundi à ces accusations, affirmant que l'Ukraine a "accueilli favorablement littéralement TOUTES les tentatives de nos partenaires de conclure cette guerre par une fin digne".

"Lorsque les livraisons de missiles pour la défense aérienne de l'Ukraine sont bloquées, tandis que la Russie bénéficie d'allègements ou de reports de sanctions, c'est, malheureusement, un déni de la réalité de la part de nos partenaires", a-t-il dénoncé.

Un décret présidentiel de Donald Trump a exempté vendredi la Russie de nouvelles sanctions américaines. Les États-Unis avaient en outre annoncé la semaine dernière un accord entre Washington et Moscou permettant aux États-Unis d'importer du diesel russe, levant ainsi des sanctions visant la Russie.