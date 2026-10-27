Exosens recule en Bourse, déception sur la marge au T3

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)

Exosens EXENS.PA recule en Bourse mardi malgré un bond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les investisseurs s'étant concentrés sur la marge brute du fabricant français d'instruments d'optique, lestée par des effets de mix et les coûts de personnel.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe bondit de 23,5% sur un an à 133,8 millions d'euros, porté par une croissance de 15,5% dans le segment "Amplification" et de 23,7% pour "Détection & Imagerie".

Exosens confirme également ses perspectives relevées en septembre, le directeur généralJérôme Cerisier saluant dans un communiqué "les avancées dans les projets nucléaires de nouvelle génération, notamment les SMR", qui renforcent les perspectives de croissance à long terme.

À la Bourse de Paris, vers 08h15 GMT, l'action reculait cependant de 5,7% à 56,25 euros, lanterne rouge d'un SBF 120 .SBF120 lui-même en léger repli (-0,09%) au même moment.

Dans une note, les analystes de Bernstein soulignent que la marge brute d'Exosens, à 48,6% du chiffre d'affaires, constitue le point négatif des résultats trimestriels, avec notamment une marge inférieure aux attentes du courtier dans le segment "Détection & Imagerie".

Veneta Nikolova, analyste chez TP Icap Midcap relève également dans une note mardi que la marge brute ajustée sur neuf mois est ressortie en-deçà de la croissance du chiffre d'affaires, le taux de marge brute ajustée reculant de 3,5 points au troisième trimestre.

"Cette évolution reflète principalement des effets de mix produits, (...) ainsi que des coûts de personnel plus élevés sur le site américain, et une base de comparaison élevée", précise Veneta Nikolova.

"L'action Exosens pourrait légèrement reculer à l'annonce des résultats d'aujourd'hui, reflétant la légère déception sur les marges et l'absence de nouvelles annonces concernant une augmentation des capacités, ce que nous continuons à considérer comme le principal catalyseur d'une surperformance significative à l'avenir", résument les analystes de Bernstein.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)