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Exosens-CA +23,5% sur un an avec la demande croissante de tubes intensificateurs
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 07:26

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Exosens EXENS.PA a fait était mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le groupe citant notamment la demande croissante pour ses tubes intensificateurs de lumière destinés aux applications de vision nocturne et la montée en cadence des capacités de production.

"Dans l'Amplification, nos capacités de production additionnelles de tubes intensificateurs de lumière en Europe montent en cadence plus rapidement que prévu, nous permettant de répondre plus tôt qu’anticipé à une forte demande de solutions de vision nocturne", a déclaré Jérôme Cerisier, directeur général, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du fabricant français d'instruments d'optique s'élève à 133,8 millions d'euros, en hausse de 23,5% sur un an, porté par une croissance de 15,5% dans son segment "Amplification" et de 23,7% pour "Détection & Imagerie".

Exosens confirme ses perspectives relevées en septembre, et anticipe toujours pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 millions d'euros ainsi qu'un Ebitda ajusté compris entre 186 et 192 millions d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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