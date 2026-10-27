Exosens (-7%) pénalisé par une rentabilité en berne, les analystes restent confiants

Si le groupe a vu son activité progresser aussi bien au 3e trimestre ( 23,5%) que sur 9 mois ( 18%), la contraction de la marge brute constitue une mauvaise nouvelle. Si les analystes font montre d'optimisme, le marché prend peur et le titre cède plus de 7%, autour des 55,4 euros.

Exosens a enregistré une hausse de 23,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, portée par la forte demande dans la défense et une montée en cadence de ses capacités de production plus rapide que prévu.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le spécialiste des technologies de vision nocturne et d'imagerie a réalisé un chiffre d'affaires de 386,9 millions d'euros, en hausse de 18% sur un an, dont 14,4% à périmètre et taux de change constants.

Dans le détail, l'activité Amplification a enregistré une croissance de 15,5% sur neuf mois, à 267,8 MEUR, tandis que les ventes de Détection & Imagerie ont augmenté de 23,7%, à 120 MEUR, soutenues notamment par la demande dans les drones, la lutte anti-drones et le nucléaire.

La marge brute ajustée a augmenté de 16,1%, à 194,9 MEUR, mais la rentabilité s'est légèrement érodée, avec un taux de marge ramené de 51,2% à 50,4%.

"Forts de cette dynamique soutenue, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026 relevés", a déclaré Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.

Pour 2026, le groupe confirme ses objectifs relevés en septembre, avec un chiffre d'affaires attendu entre 558 et 570 MEUR et un EBITDA ajusté compris entre 186 et 192 MEUR, soit des croissances respectives d'environ 20% et 25% à mi-fourchette par rapport à 2025.

Réagissant à cette publication, Bernstein confirme sa recommandation "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours de 74 EUR, tandis que TP ICAP Midcap maintient son conseil "achat" et sa cible de 68 EUR. Les deux bureaux d'études restent confiants dans les perspectives du groupe malgré la déception sur la marge brute au troisième trimestre.

Bernstein estime que cette contraction de la rentabilité reflète essentiellement des effets de mix produits temporaires, plutôt qu'une détérioration de la trajectoire bénéficiaire. TP ICAP Midcap partage cette analyse, soulignant notamment l'impact de la montée en puissance des systèmes complets de vision nocturne et de la contribution accrue de l'imagerie de défense, moins rentable que les activités de sciences de la vie. Les deux analystes anticipent un redressement des marges au quatrième trimestre, favorisé par un mix produits plus favorable et le retour attendu de la croissance dans les sciences de la vie.

Les bureaux d'études mettent également en avant la vigueur persistante de la demande en tubes intensificateurs d'image, qui demeure supérieure aux capacités de production disponibles, ainsi que la montée en cadence plus rapide que prévu des nouvelles installations européennes. TP ICAP Midcap anticipe ainsi une croissance du chiffre d'affaires de 26,5% au quatrième trimestre, un rythme jugé accessible compte tenu de la dynamique industrielle et commerciale. Bernstein table pour sa part sur une accélération de la croissance organique entre 26% et 27%.

Enfin, Bernstein considère que de nouvelles annonces d'augmentation des capacités de production, potentiellement début 2027 à l'occasion des résultats annuels, pourraient constituer un catalyseur majeur pour le titre. Le courtier recommande ainsi de profiter d'un éventuel repli excessif du cours pour renforcer les positions, estimant que les perspectives bénéficiaires fondamentales restent intactes.