Exor va pouvoir renforcer sa participation dans Philips

Philips fait part d'une mise à jour de son accord de relation à long terme avec Exor, société d'investissement contrôlée par la famille Agnelli, qui permettra à cette dernière de renforcer sa participation au capital du groupe néerlandais de technologies médicales.

Exor aura désormais la possibilité d'augmenter sa participation jusqu'à 22% du capital et des droits de vote de Philips, contre une limite précédente de 20%, avec la faculté d'accroître encore cette participation sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance de Philips.

Les dispositions en matière de gouvernance demeurent inchangées, y compris le droit pour Exor de nommer un membre du conseil de surveillance de Philips.

"Cet accord actualisé reflète le soutien d'Exor à Philips et à son directoire dans la mise en oeuvre de notre plan 2026-2028. Il souligne le potentiel de création de valeur de ce plan ainsi que notre volonté de générer une croissance rentable", commente le CEO de Philips, Roy Jakobs.

"Nous soutenons la stratégie à long terme de Philips, fondée sur l'innovation, la création de valeur et une exécution rigoureuse. Cet accord actualisé témoigne de notre engagement continu envers Philips en tant qu'actionnaire principal", explique John Elkann, le CEO d'Exor.