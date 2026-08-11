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Le titre Beyond Meat s'effondre après l'annonce d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 30
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 13:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du fabricant de substituts de viande Beyond Meat BYND.O recule de 13% à 0,45 dollar lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société annonce un regroupement d'actions ordinaires à raison de 1 pour 30, destiné à aider BYND à se conformer à nouveau au cours minimum requis pour rester cotée sur le Nasdaq

** Les actions ordinaires de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market, sur une base ajustée en fonction du regroupement, dès l'ouverture du marché le 14 août

** Le nombre d’actions ordinaires autorisées passera de 3.000.000.000 à 100.000.000,

** La semaine dernière , la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, la demande soutenue de son segment international ayant contribué à compenser la baisse des ventes aux États-Unis

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 36% depuis le début de l'année

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