L'indice technologique de Hong Kong prévoit de se développer autour de l'IA et de la robotique

( AFP / PETER PARKS )

Le principal indice boursier technologique de Hong Kong prévoit d'intégrer 20 entreprises supplémentaires et d'élargir les thèmes technologiques à l'intelligence artificielle et la robotique, a annoncé la société qui le gère.

Lancé en 2020, l'indice Hang Seng suit les 30 plus grandes entreprises technologiques cotées à Hong Kong.

Cet indice de référence, qui compte 40,4 milliards de dollars d’actifs (environ 35 milliards d'euros), prévoit de porter le nombre de ses valeurs à 50, a indiqué Hang Seng Indexes Company dans un document de consultation publié lundi.

Elle prévoit de remanier ses six thèmes technologiques afin d’y ajouter l’intelligence artificielle et la robotique, incluant les plateformes numériques, le cloud, et technologies de pointe.

"Alors que le secteur technologique de Hong Kong ne cesse de croître, les modifications proposées visent à élargir la couverture des thèmes technologiques, affiner la sélection des valeurs et à augmenter leur nombre, afin que l’indice continue de refléter l’évolution du paysage technologique", a déclaré la société.

Le nombre de sous-thèmes passerait de 16 à 24, avec l’ajout de nouvelles catégories telles que l’informatique quantique, l’aérospatiale et les technologies satellitaires.

La société sollicite des réactions jusqu’au 18 septembre, et les changements devraient être annoncés d’ici la fin du mois de septembre.

Hong Kong a connu une vague d’introductions en bourse (IPO) spectaculaires d’entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, venues lever des fonds étrangers dans la ville.

Fin juillet, Zhongji InnoLight, fabricant chinois de composants optiques de pointe pour centres de données, a levé quelque 53,4 milliards de dollars hongkongais (5,94 milliards d'euros) à l'occasion de son introduction en bourse, un record depuis celle du géant chinois de la tech et du e-commerce Alibaba en 2019.