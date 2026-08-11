RDC: l'épidémie d'Ebola franchit le cap des 2.000 morts

Des membres d'une équipe de la Croix-Rouge congolaise transportent le cercueil d'une femme qui serait décédée des suites de la maladie à virus Ebola lors de son enterrement dans les règles de sécurité dans un cimetière de Bunia, en RDC, le 7 juin 2026. ( AFP / Jospin Mwisha )

L’épidémie d’Ebola qui progresse à une vitesse inédite en République démocratique du Congo (RDC) a fait plus de 2.000 morts et se rapproche ainsi de celle de 2018-2020, la plus meurtrière de l'histoire du pays.

La RDC a déclaré le 15 mai, avec plusieurs semaines de retard, sa 17e épidémie d'Ebola, déjà considérée comme la plus importante de son histoire et susceptible de "devenir la plus grande jamais enregistrée dans le monde", selon Sania Nishtar, directrice de l'Alliance du vaccin Gavi.

Le dernier bilan publié par les autorités sanitaires congolaises mardi fait état de 2.011 décès, sur 4.381 cas confirmés. Le cap des 1.000 décès avait été dépassé le 22 juillet.

La flambée la plus meurtrière connue par le pays avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades recensés entre 2018 et 2020.

Partie de la province de l'Ituri (nord-est), l'épidémie actuelle se propage "plus rapidement que toutes les épidémies précédentes", selon l'OMS.

Elle sévit désormais dans plusieurs provinces du nord-est et de l'est, des régions densément peuplées où la présence de l'État est fragile et les infrastructures de santé largement démunies.

Le taux de mortalité de cette flambée est estimé à 45,9% par les autorités sanitaires congolaises.

"pas encore le pic"

Des agents sanitaires transportent le corps d'une victime du virus Ebola, le 13 juin 2026 à Bunia, dans la province de l'Ituri, en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

"Nous n'avons pas encore atteint le pic", a déclaré le ministre de la Santé congolais Samuel Roger Kamba dans une interview retransmise sur X par son ministère mardi.

"Dans les trois mois qui viennent, on pense qu'on aura déjà maîtrisé la progression et qu'on va commencer à voir la diminution" du nombre de cas, a-t-il affirmé.

Néanmoins, l'insécurité entretenue par des groupes armés et la défiance de la population compliquent la riposte dans les provinces affectées par l'épidémie.

"Nous ne voyons que 30% des personnes, tandis que 70% des personnes meurent chez elles", a assuré lundi Mohamed Yakub Janabi, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, lors d'une conférence de presse à Bunia, capitale de l'Ituri.

"C’est pour cela que cette épidémie d’Ebola est différente", a-t-il estimé.

La riposte "est lente et inefficace", a estimé le virologue congolais et co-découvreur du virus Ebola, Jean-Jacques Muyembe, dans un entretien accordé au journal français Le Monde mardi.

"Il y a un problème interne, au niveau de la coordination nationale de la riposte", et "chacun a voulu montrer qu'il faisait quelque chose sans que les choses aient été réellement organisées", a-t-il ajouté.

Vaccins à l'essai

Les experts de l'OMS ont recommandé vendredi d'évaluer dans un essai clinique le vaccin Ervebo, seul vaccin homologué contre Ebola, faute de vaccin spécifique contre le variant Bundibugyo qui sévit actuellement en RDC.

Un soignant en combinaison de protection dans la zone rouge du centre de traitement Ebola de l'hôpital général de référence de Rwampara, dans la province de l'Ituri, le 12 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué sur X des "bonnes nouvelles".

Selon les experts de l'OMS, les nombreuses données déjà disponibles, notamment sur la sécurité du vaccin Ervebo, permettent d'envisager une évaluation directement en phase 3, une étape généralement menée à grande échelle auprès de milliers de personnes.

Des doses d'Ervebo provenant du stock mondial de vaccins contre Ebola, créé et financé par l'Alliance du vaccin Gavi, devraient être mises à disposition pour soutenir les essais cliniques, a indiqué l'organisation dans un communiqué publié après celui de l'OMS.

Ce stock mondial de l'Ervebo, qui est produit par le laboratoire pharmaceutique américain Merck, compte environ 500.000 doses, dont certaines sont conservées en permanence en RDC en raison de la fréquence des épidémies dans le pays, a détaillé Gavi.

Créée en 2000, l'organisation Gavi réunit des donateurs publics et privés afin d'aider les pays en développement à se procurer des vaccins à des prix abordables.

Dieudonné Sezabo, un agent de santé, demande de l'aide pour accueillir une jeune femme soupçonnée d'avoir la maladie Ebola, à l'hôpital de Rwampara, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) le 26 mai 2026 ( AFP / Glody MURHABAZI )

Le Canada a par ailleurs autorisé le géant pharmaceutique américain Moderna à lancer des essais cliniques pour son vaccin contre Bundibugyo.

Deux autres candidats sont également en développement : le vaccin "rVSV Bundibugyo", présenté par l'OMS comme "le plus prometteur" et développé par Hilleman Laboratories, et un vaccin de l'université d'Oxford, dont le premier volontaire a reçu une dose fin juillet.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir alloué plus de 242 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en RDC.

Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

Selon un étude publiée dans la revue Nature Medecine lundi, la flambée actuelle pourrait être due à une transmission de l'animal à l'homme, plutôt qu'à "une résurgence de variants précédemment identifiés".