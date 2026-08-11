Wall Street vue stable, attentisme face à l'impasse au Moyen-Orient

PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue sans grand changement mardi et les Bourses européennes ‌hésitent à mi-séance, les prix du pétrole repartant à la hausse face à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient. L'attentisme domine en attendant la publication de données économiques clés, ​qui devraient donner des indices sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street quasi stable (-0,03%) pour le Dow Jones, en hausse de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perdait 0,15% à 8.712,51 points vers ​10h51 GMT. A Francfort, le Dax reculait de 0,04% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progressait de 0,10%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,14% et le Stoxx 600 ​de 0,09%.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur progression entamée lundi face à l'absence ⁠d'avancées tangibles dans les négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, le président américain Donald Trump ayant répondu aux conditions posées par l'Iran en ‌exigeant à son tour que Téhéran verse des indemnités aux familles des personnes tuées lors de guerres, d'attaques et de manifestations.

"Il n'y a pas de voie claire vers une solution ni vers une réouverture complète du détroit pour le moment, et cela exerce ​une pression supplémentaire à la hausse sur les prix", déclare ‌Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank, soulignant le niveau significatif des perturbations en cours.

Le ⁠Brent LCOc1 progresse de 1,73% à 89,24 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,92% à 83,71 dollars, les deux références mondiales s'échangeant autour de leurs plus hauts niveaux depuis le 31 juillet.

La hausse des prix de l'énergie soutient mardi les valeurs du pétrole et du gaz, le compartiment ⁠sectoriel européen grimpant de 1,55%, mais ‌elle ravive aussi les craintes inflationnistes, tempérant l'appétit pour le risque.

"La pause cette semaine reflète une certaine prudence autour du conflit ⁠en Iran et une pression renouvelée sur les prix du pétrole. C'est le risque clé à court terme pour les marchés européens", explique Gordon Kerr, stratège chez ‌KBRA.

En Europe, seule la technologie brille (0,99%) à mi-séance mardi et se maintient parmi les meilleures performances en Europe cette année, l'indice sectoriel ayant pris ⁠24% depuis début 2026.

"La technologie européenne a beaucoup bénéficié de l'histoire mondiale de l'IA. La demande en puces, ⁠en centres de données et le développement ‌plus large de l'IA ont soutenu le secteur", souligne Gordon Kerr.

L'attentisme reste de mise avant la publication de deux statistiques sur l'inflation américaine, les prix à la ​consommation (CPI) mercredi et les prix à la production (PPI) jeudi, qui pourraient permettre de déterminer quelle ‌sera la trajectoire des taux de la Fed, dont le nouveau président Kevin Warsh a déjà fait connaître son manque d'enthousiasme pour les indications prospectives.

Les traders tablent presque également entre une hausse ​des taux et une pause en septembre, selon l'outil CME FedWatch.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

InterContinental Hotels Group (IHG) recule de 0,6% après avoir perdu plus de 2% à l'ouverture, le groupe britannique ayant fait état d'un ralentissement de la croissance de son revenu par chambre au deuxième trimestre, avec notamment ⁠l'impact du conflit au Moyen-Orient.

TAUX

Les rendements de la zone euro progressent dans le sillage des prix du pétrole et avant la publication des données de l'inflation CPI mercredi.

Le Bund allemand à dix ans gagne 1,5 point de base (pb) à 3,1925% et le deux ans 2,3 pb à 2,8090%.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne quant à lui 2,7 pb à 4,7252% tandis que le deux ans prend 1,2 pb à 4,2514%.

CHANGES

Le dollar est presque stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,04% à 1,1537 dollar.

PAS D'INDICATEURS MAJEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 AOÛT

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)