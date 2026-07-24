EXEL Industries : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2025–2026 - 18,7 %

Chiffre d’affaires 3 e trimestre 2025–2026 : - 18,7 %



Un trimestre pénalisé par un cycle agricole toujours bas, des dynamiques disparates selon les activités

Chiffre d'affaires T3

(avril 2026–juin 2026))



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 115,1 95,4 - 19,6 - 17,1 % - 18,8 - 16,4 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



35,8 23,0 - 12,8 - 35,6 % - 12,8 - 35,7 % LOISIRS



57,9 49,7 - 8,2 - 14,2 % - 7,8 - 13,4 % INDUSTRIE



73,3 61,1 - 12,2 - 16,7 % - 11,5 - 15,6 % Groupe EXEL Industries 282,1 229,2 - 52,9 - 18,7 % - 50,8 - 18,0 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d'affaires 9 mois

(octobre 2025–juin 2026))



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 310,0 249,8 - 60,1 - 19,4 % - 55,1 - 17,8 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



80,2 63,9 - 16,3 - 20,4 % - 16,3 - 20,3 % LOISIRS



118,1 108,4 - 9,7 - 8,2 % - 9,5 - 8,0 % INDUSTRIE



217,3 188,0 - 29,3 - 13,4 % - 24,2 - 11,2 % Groupe EXEL Industries 725,5 610,1 - 115,4 - 15,9 % - 105,0 - 14,5 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 3 e trimestre

2025–2026

Au troisième trimestre de l’exercice 2025–2026, le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 229,2 millions d’euros , en retrait de - 18,7 % par rapport à l’année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans les agroéquipements. À périmètre et taux de change constants, les ventes reculent de - 18,0 % . Sur les neuf premiers mois de l’exercice, ce recul est concentré en France et en Europe, tandis que la zone Amériques résiste et que l'Australie renoue avec la croissance.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 17,1 %

Au troisième trimestre, la Pulvérisation agricole est toujours pénalisée par un environnement de marché défavorable : les agriculteurs européens et nord-américains continuent de différer leurs investissements, sous l'effet de la baisse des prix agricoles, de la hausse du coûts des intrants et du resserrement des conditions de financement. Sur le trimestre, les ventes restent ralenties en France et en Europe, tandis que l'Australie et l’Amérique du Nord retournent à la croissance.

Au troisième trimestre, la Pulvérisation agricole est toujours pénalisée par un environnement de marché défavorable : les agriculteurs européens et nord-américains continuent de différer leurs investissements, sous l'effet de la baisse des prix agricoles, de la hausse du coûts des intrants et du resserrement des conditions de financement. Sur le trimestre, les ventes restent ralenties en France et en Europe, tandis que l'Australie et l’Amérique du Nord retournent à la croissance. ARRACHAGE DE BETTERAVES - 35,6 %

Le chiffre d'affaires de l'Arrachage de betteraves accuse un net repli au troisième trimestre, principalement en raison de la faiblesse des prises de commandes de machines neuves observée depuis plusieurs trimestres. Les ventes de pièces de rechange et d'occasion sont également en recul par rapport à l’exercice précédent mais dans des proportions moindres. Les ventes de machines d’occasion restent stables.

Le chiffre d'affaires de l'Arrachage de betteraves accuse un net repli au troisième trimestre, principalement en raison de la faiblesse des prises de commandes de machines neuves observée depuis plusieurs trimestres. Les ventes de pièces de rechange et d'occasion sont également en recul par rapport à l’exercice précédent mais dans des proportions moindres. Les ventes de machines d’occasion restent stables. LOISIRS - 14,2 %

Le troisième trimestre, qui concentre la saison de printemps de l'activité Jardin, ressort en retrait, pénalisé par des conditions météorologiques défavorables en Europe en début de trimestre et par une demande ralentie sous l’effet de la pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce retrait est plus marqué au Royaume-Uni et en France mais les ventes résistent sur le reste du continent européen. L'Industrie nautique évolue toujours dans un environnement de marché contraint.

Le troisième trimestre, qui concentre la saison de printemps de l'activité Jardin, ressort en retrait, pénalisé par des conditions météorologiques défavorables en Europe en début de trimestre et par une demande ralentie sous l’effet de la pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce retrait est plus marqué au Royaume-Uni et en France mais les ventes résistent sur le reste du continent européen. L'Industrie nautique évolue toujours dans un environnement de marché contraint. INDUSTRIE - 16,7 %

Dans la Pulvérisation industrielle, le repli de l’activité provient principalement du recul des ventes dans l’électrostatique et la haute viscosité, dans un contexte de ralentissement de plusieurs marchés industriels, en particulier l’industrie automobile européenne. La majorité des projets sont reportés sur l’exercice prochain. Les ventes de pièces détachées et composants sont néanmoins bien orientées et contribuent à atténuer partiellement la contraction de l'activité. Les Tuyaux techniques renouent, quant à eux, avec la croissance sur le trimestre.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE

La dynamique commerciale s'améliore pour certaines marques du Groupe, notamment sur les pulvérisateurs traînés et automoteurs, depuis la fin du trimestre.

Le marché mondial des équipements agricoles demeure toutefois dégradé et ne permet pas, à ce stade, d'anticiper une reprise significative du cycle avant le second semestre de l'exercice 2026–2027.

ARRACHAGE DE BETTERAVES

Les conditions de marché restent incertaines notamment en Europe.

La réintroduction des néonicotinoïdes en France pourrait avoir un effet positif sur la dynamique de marché de la betterave sucrière.

LOISIRS

Le Jardin devrait clôturer l’année en léger repli par rapport à l’exercice 2024–2025. Dans un contexte de marché peu porteur, l'activité démontre toutefois une bonne capacité de résistance.

Plusieurs lancements d’innovations produits ambitieux prévus pour la saison prochaine reçoivent un accueil commercial favorable, notamment dans les accessoires d'arrosage et les outils de jardin.

INDUSTRIE

Dans la Pulvérisation industrielle, la visibilité reste limitée pour les prochains mois, dans un environnement marqué par un niveau limité de projets industriels et une demande encore atone sur certains marchés.

Les ventes de pièces détachées contribuent néanmoins à soutenir la Pulvérisation industrielle.

Les Tuyaux techniques devraient poursuivre dans cette dynamique favorable pour la suite de l’exercice.





Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries







« Comme attendu, le trimestre est marqué par un niveau d'activité inférieur à celui de l'an dernier sur plusieurs de nos marchés. Nous observons néanmoins quelques évolutions encourageantes dans certaines activités, par rapport au début de l’exercice, mais sans que celles-ci ne permettent pour l’instant d'anticiper un retournement de cycle. Dans ce contexte, nous poursuivons notre gestion prudente et restons concentrés sur l'exécution de nos plans d'action et la préparation du prochain exercice. »

Prochains rendez-vous

28 octobre 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 4 e trimestre 2025–2026

, avant bourse : chiffre d’affaires du 4 trimestre 2025–2026 18 décembre 2026 , avant bourse : résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

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