EXCLUSIF-Selon certaines sources, SLB a obtenu l'accès aux précieuses données sur les gisements pétroliers du Venezuela grâce à un contrat

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* L'accord porte sur la gestion des données, notamment la caractérisation des gisements et la production pétrolière en temps réel

* Le personnel de PDVSA utilise des applications en libre accès pour communiquer après une cyberattaque

* Les détails du contrat, de sa durée au mode de paiement, restent confidentiels

par Marianna Parraga, Ana Isabel Martinez et Deisy Buitrago

Un contrat signé la semaine dernière entre SLB SLB.N et la société d'État vénézuélienne PDVSA a permis à cette entreprise américaine de services et de technologies pétrolières d'accéder aux données des gisements pétroliers du pays disposant des plus grandes réserves de brut au monde, ont déclaré trois sources proches des négociations. Cet accord permettra à SLB d’organiser et de moderniser les bases de données vastes mais obsolètes de PDVSA, après des années de négligence et une récente cyberattaque, selon ces sources.

Le Venezuela n’a pas publié de statistiques pétrolières régulières depuis plus d’une décennie et le dernier bulletin annuel publié par le ministère du Pétrole remonte à 2015. À l’exception des données de production limitées communiquées chaque mois à l’OPEP, ce manque d’informations est devenu un obstacle majeur à la promotion des gisements pétroliers auprès des investisseurs et au suivi des activités clés telles que la production, le raffinage et les exportations.

De la caractérisation des gisements à la production de brut en temps réel, le contrat entre PDVSA et SLB portera sur la gestion des données et fournira des services essentiels. Les entreprises n’ont pas divulgué la portée du contrat, mais les sources ont indiqué que SLB serait en mesure d’utiliser de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, pour développer, moderniser et rétablir la fiabilité des données pétrolières du Venezuela.

"L’objectif de cet accord est d’aider PDVSA et le ministère du Pétrole à numériser et à consolider l’ensemble des données de l’industrie pétrolière", a déclaré l’une des sources, ajoutant que le contrat prévoyait également un transfert de technologie et des formations. Si un nouvel acteur a besoin de données concernant un gisement qui l’intéresse, celles-ci pourront être récupérées depuis un cloud, a précisé cette personne.

Depuis qu’elle a été la cible d’une attaque par ransomware à la fin de l’année dernière, qui a mis hors service des applications allant de la messagerie électronique à un logiciel clé de gestion des contrats, PDVSA est en proie à un véritable chaos informatique. Le personnel de l’entreprise communique via des services rudimentaires en libre accès tels que Telegram, tandis que les installations fonctionnent indépendamment d’un système centralisé, ont indiqué les sources.

Ces derniers mois, PDVSA a réussi à corriger ses principales applications, mais elle doit migrer ses systèmes — en particulier ses bases de données géologiques et de production — vers de nouveaux fournisseurs et mettre en place des outils de suivi modernes, ont-elles ajouté.

"Les fonctionnalités sont en phase de rétablissement, mais de nombreuses données ont été perdues en raison des dommages subis par les serveurs", a déclaré l’une des sources. "Certaines données doivent être reconstituées à partir de copies papier."

CE CONTRAT INTERVIENT APRÈS DES ANNÉES DE RETARDS DE PAIEMENT

De nombreux autres détails du contrat avec SLB, notamment sa durée et son mécanisme de paiement, restent inconnus.

Des paiements en nature, notamment en pétrole brut, ont été évoqués avec SLB dans le cadre des négociations. Tout transfert d’argent devrait s’avérer compliqué, les États-Unis contrôlant l’ensemble des recettes issues des exportations pétrolières du pays, ce qui laisse peu de marge de manœuvre au Venezuela pour négocier.

La semaine dernière, le ministère vénézuélien du Pétrole et l’ambassade des États-Unis à Caracas ont confirmé la signature d’un accord entre PDVSA et SLB visant à "moderniser l’exploration et la production". Le responsable de SLB pour le Mexique, l'Amérique centrale et le Venezuela, William Antonio, a déclaré la semaine dernière lors d'une conférence à Houston que le contrat avec PDVSA avait pris effet immédiatement après sa signature. Les entreprises n’ont pas fourni de détails supplémentaires et n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En 2019, Washington a imposé des sanctions sévères au secteur énergétique vénézuélien. PDVSA s’est retrouvée en défaut de paiement sur des milliards de dollars de créances déjà en retard envers des entreprises, notamment des sociétés de services pétroliers telles que SLB.

Les entreprises désormais disposées à travailler avec PDVSA prennent des précautions pour éviter de nouveaux problèmes de paiement, ont indiqué de nombreux dirigeants du secteur pétrolier.

Un autre obstacle majeur à tout contrat de services réside dans la myriade de correctifs logiciels et d’applications que PDVSA a installés à titre de solutions de contournement, en raison des sanctions empêchant les fournisseurs de technologies américains de travailler avec les entreprises publiques vénézuéliennes. Malgré ces difficultés, SLB s'apprête à donner un premier examen externe des principales statistiques de PDVSA, que le Venezuela a farouchement gardées secrètes au cours des dernières décennies.