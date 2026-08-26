Meta et des États américains auraient discuté d'un règlement à l'amiable dans l'affaire des préjudices liés aux réseaux sociaux chez les adolescents, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 7 et 8)

Meta Platforms META.O et les procureurs généraux de plusieurs États ont discuté d’un éventuel accord à l’amiable en cours de procès dans le cadre d’une action en justice accusant l’entreprise d’avoir délibérément conçu Facebook et Instagram pour qu’ils créent une dépendance chez les jeunes utilisateurs, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette information intervient alors qu'un procès se déroule devant un tribunal fédéral de Californie concernant des plaintes déposées par 29 États, dans le cadre de l'une des affaires les plus médiatisées portant sur des allégations selon lesquelles les entreprises de réseaux sociaux auraient porté préjudice aux jeunes utilisateurs. Quelques jours seulement avant le début de la sélection du jury, le 12 août, une cour d'appel fédérale a rejeté la demande de suspension du procès .

Meta et les procureurs généraux de Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

Tard mardi soir, plusieurs procureurs généraux d’État ont publié des communiqués informant les médias de leur intention d’organiser des conférences de presse, notamment le procureur général du Nevada, Aaron Ford, dont le bureau a indiqué qu’il prévoyait d’annoncer « un accord majeur en matière de protection des consommateurs impliquant une grande entreprise technologique ».

Ces plaintes s’inscrivent dans une vague plus large de poursuites engagées par des États, des collectivités locales, des districts scolaires et des particuliers, qui accusent Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux d’avoir alimenté une crise nationale de santé mentale chez les jeunes.

Le procès devant le tribunal fédéral portait sur les plaintes déposées par les procureurs généraux du Colorado, de Californie, du Kentucky et du New Jersey, qui reprochaient à Meta d’avoir enfreint leurs lois étatiques protégeant les consommateurs.

Le procès portait également sur les allégations de 29 États selon lesquelles Meta aurait enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) en collectant des données personnelles d’utilisateurs dont elle savait qu’ils étaient des enfants, sans notification ni consentement parental, et en utilisant ces données pour entraîner des modèles d’apprentissage automatique et d’IA générative.

Meta a rejeté ces accusations, affirmant avoir tout mis en œuvre pour protéger les enfants sur ses plateformes. L’entreprise avait fait valoir qu’elle n’aurait pas pu induire les consommateurs en erreur quant au caractère addictif de ses services, car la « dépendance aux réseaux sociaux » n’est pas un trouble psychiatrique reconnu.