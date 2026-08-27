EXCLUSIF-Selon certaines sources, Energean serait en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir les actifs pétroliers et gaziers de BP en Égypte

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* BP conserverait les actifs détenus dans le cadre de la coentreprise Arcius avec XRG des Émirats arabes unis, selon certaines sources

* La production de BP en Égypte est en baisse

* L'accord pourrait rapporter 1 milliard de dollars à BP, selon des sources

* Energean a fait part de son intérêt pour une expansion en Égypte et en Afrique de l'Ouest

par Shadia Nasralla

Le producteur de gaz Energean

ENOG.L est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir certains actifs pétroliers et gaziers en amont de BP BP.L en Égypte, ont déclaré à Reuters deux personnes impliquées dans le processus.

Cette transaction, qui pourrait rapporter environ 1 milliard de dollars à BP, porte notamment sur ses participations dans les actifs offshore en production du delta du Nil occidental, détenus conjointement avec Harbour HBR.L , ainsi que sur sa participation de 50 % en tant que contractant dans la concession de Temsah, en Méditerranée orientale, ont précisé ces sources.

Eni ENI.MI , copropriétaire de Temsah, a annoncé cette année la découverte d’un gisement estimé à 2.000 milliards de pieds cubes de gaz après le forage du puits Denise West. Les entreprises et l’État égyptien travaillent actuellement à la prise d’une décision finale d’investissement concernant cette découverte dans les prochains mois, a déclaré Eni cette semaine.

BP, qui a investi plus de 35 milliards de dollars en Égypte au cours des six dernières décennies, a produit l’année dernière 518 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel dans le pays, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à 2024 et de près de 60 % par rapport à 2023.

Dans le cadre d’un effort plus large visant à simplifier son portefeuille et à réduire sa dette et ses coûts, BP conserverait ses actifs égyptiens détenus par le biais de la coentreprise Arcius avec la société XRG, basée aux Émirats arabes unis, y compris le gigantesque gisement de gaz de Zohr, ont indiqué les sources.

Energean a déclaré vouloir étendre ses activités au-delà de ses gisements de gaz phares au large d’Israël, qui ont dû être fermés à plusieurs reprises en raison du conflit dans la région, pour s’implanter en Afrique de l’Ouest et en Égypte.

Energean et BP ont tous deux refusé de commenter. Reuters avait rapporté en juillet que Dragon Oil, Carlyle Group CG.O , Energean et Artemis Energy figuraient parmi les groupes susceptibles de soumissionner pour les actifs liés au projet de développement gazier de BP dans le delta du Nil occidental, au large de l’Égypte, avaient alors indiqué trois sources proches du dossier.