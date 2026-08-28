EXCLUSIF-Selon certaines sources, Anthropic serait en pourparlers avec la start-up MatX, spécialisée dans les puces électroniques, afin d'accélérer la conception de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Anthropic aurait envisagé puis abandonné le rachat de la start-up spécialisée dans les puces MatX pour un montant de 7 milliards de dollars

* MatX serait à la recherche d’un nouveau financement d’environ 4 milliards de dollars, selon une source

* Anthropic mène des discussions avec plusieurs start-ups spécialisées dans les puces électroniques, mais n’a pas encore choisi d’approche

(Mise à jour du titre pour refléter l'état actuel des discussions entre les deux entreprises) par Max A. Cherney et Krystal Hu

La société Anthropic a envisagé de racheter la start-up spécialisée dans les puces d’intelligence artificielle MatX pour environ 7 milliards de dollars, dans le but d’accélérer le développement de matériel sur mesure pour son activité d’IA en pleine expansion, ont déclaré à Reuters deux personnes informées du dossier.

Ces discussions de fusion, qui, selon une troisième source, ont évolué vers une réflexion sur un partenariat, soulignent l’ambition du laboratoire d’IA de s’assurer les ressources et les talents nécessaires pour concevoir ses propres puces. L’objectif est d’aider Anthropic à accélérer le développement de ses puces en interne.

Reuters fait état de ces discussions pour la première fois, mais n’a pas pu déterminer pourquoi les négociations ne sont plus en cours. MatX, fondée par d’anciens ingénieurs de Google spécialisés dans les unités de traitement tensoriel (TPU), cherche désormais à lever de nouveaux capitaux sur la base d’une valorisation d’environ 4 milliards de dollars, a déclaré l’une de ces sources, qui a souhaité garder l’anonymat pour évoquer des questions confidentielles.

Anthropic a refusé de commenter les négociations avec MatX. MatX n’a pas répondu à une demande de commentaire.

PROJETS DE PUCE EN VUE D’UNE INTRODUCTION EN BOURSE

Alors qu'Anthropic développe sa gamme de modèles d’IA “Claude”, l’entreprise cherche à produire du matériel capable de satisfaire son appétit vorace en matière de traitement de données et de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces produites par Nvidia NVDA.O . Anthropic, dont l’introduction en bourse est attendue cette année, a recruté des ingénieurs et des cadres pour accélérer le processus de conception de puces, qui pourrait prendre des années. L’introduction en bourse d’Anthropic, prévue quelques mois après celle de SpaceX (valorisée à 1.000 milliards de dollars), visera une valorisation de 2.000 milliards de dollars, qui repose sur un chiffre d’affaires en 2028 pouvant atteindre 200 milliards de dollars, a rapporté Reuters au début du mois.

Anthropic a déclaré qu’elle renforçait son équipe interne spécialisée dans le silicium afin de concevoir des puces sur mesure qui permettront aux modèles Claude de fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Elle prévoit également de conserver une approche multi-puces en collaborant avec des fournisseurs allant de Nvidia à Google.

La conception de puces est coûteuse et chronophage. Il faut un an, voire plus, pour produire un matériel viable, et les coûts de conception d’une seule génération s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

L’acquisition d’une start-up spécialisée dans les puces d’IA telle que MatX apporterait à Anthropic une expertise interne en matière de conception et pourrait contribuer à réduire les coûts à long terme, ont indiqué ces sources. MatX travaille sur une puce qui serait utile pour construire de grands modèles d’IA dans le cadre d’un processus appelé “entraînement”.

Anthropic prévoit de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul auprès de fournisseurs de cloud, et envisage également d’acheter directement des puces. L’entreprise prévoit d’acheter pour 36 milliards de dollars de puces d’IA à Google, et a signé un contrat de 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès de Nscale. Elle s’est engagée à verser 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX jusqu’en mai 2029 pour bénéficier de capacités de calcul sur l’ensemble de ses clusters de centres de données.

DISCUSSIONS AVEC D’AUTRES START-UPS SPÉCIALISÉES DANS LES PUCES D’IA

Les discussions avec MatX laissent également entendre qu'Anthropic pourrait être intéressée par la production d’une puce d’entraînement, tandis que d’autres start-ups spécialisées dans les puces et son concurrent OpenAI se concentrent sur des processeurs mieux adaptés à la génération de réponses par les chatbots, un processus appelé “inférence”. Anthropic pourrait également choisir de produire une puce d’inférence, ont indiqué les sources.

Ces dernières semaines, Anthropic a tenu des réunions avec plusieurs start-ups spécialisées dans les puces d’IA. L’entreprise n’a pas encore décidé de procéder à une acquisition. Ces réunions constituent une tentative de la part des ingénieurs et des dirigeants d’Anthropic de comprendre l’éventail actuel des approches en matière de conception de puces.

Cette semaine, Anthropic a recruté Amir Salek, un vétéran de Google spécialisé dans les puces, dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à se lancer dans le matériel informatique. En juin, le laboratoire d’IA a embauché Clive Chan, ancien ingénieur en puces chez OpenAI, qui avait travaillé sur la puce OpenAI dévoilée plus tôt cette année.

Les principaux laboratoires d’IA, tels qu’Anthropic et OpenAI, se concentrent de plus en plus sur les puces sur mesure, qui peuvent être adaptées à leurs modèles et à leurs charges de travail. Ils espèrent ainsi obtenir des avantages significatifs en termes de performances et de rentabilité.

Lors d’une conférence cette semaine, OpenAI s’est vanté que sa première puce sur mesure, baptisée Jalapeno, surpassait un processeur similaire fabriqué par Nvidia. Les dirigeants d’OpenAI ont souligné que cette puce était plus économe en énergie lors de l’exécution de calculs d’inférence.

La fabrication d’une puce sur mesure pourrait également aider Anthropic à se prémunir contre la pénurie de processeurs Nvidia, dont la société a indiqué mercredi, lors d’une conférence téléphonique, qu’elle perdurerait jusqu’en 2027. Google a développé les TPU, tandis qu’Amazon a mis au point ses puces Trainium et Inferentia.

Anthropic a été l’une des premières entreprises à faire tourner ses modèles sur du matériel provenant de plusieurs fournisseurs, dont Nvidia, Google et Amazon.

L’entreprise cherche à accroître sa capacité de calcul pour répondre à la demande croissante pour ses modèles, notamment grâce à un accord avec SpaceX lui permettant d’utiliser son centre Colossus 1, qui abrite plus de 220.000 puces Nvidia.