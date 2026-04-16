EXCLUSIF-Le Kenya demande des fonds à la Banque mondiale pour amortir le choc de la guerre en Iran, selon le chef de la banque centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires sur la monnaie, les réserves et les taux du paragraphe 6) par Libby George et Duncan Miriri

Le Kenya a demandé un soutien financier rapide à la Banque mondiale pour l'aider à gérer les chocs liés à la guerre en Iran, a déclaré jeudi à Reuters le gouverneur de sa banque centrale.

Comme d'autres pays fortement dépendants des importations d'énergie, le pays d'Afrique de l'Est s'efforce d'éviter les pénuries de produits de base, dont l'essence, tout en gérant les augmentations de coûts qui pourraient faire grimper l'inflation.

La demande de fonds était "significative", a déclaré Kamau Thugge à Reuters en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, sans fournir de chiffre.

Toute aide s'ajouterait à un prêt de soutien budgétaire, connu sous le nom d'opérations de politique de développement, dont les deux parties discutaient avant l'éclatement de la crise, a-t-il ajouté.

L'aide à la réaction rapide est un terme générique utilisé par la Banque mondiale pour désigner ses guichets financiers à décaissement rapide et son soutien politique qui aide les pays à réagir rapidement aux chocs ou aux crises.

LA MONNAIE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Le shilling kényan KES= s'est légèrement affaibli au plus fort des combats entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mais il a depuis récupéré la plupart de ses pertes, a déclaré Kamau Thugge.

"S'il y a des pressions....définitivement, la monnaie se dépréciera", a-t-il déclaré, ajoutant que la banque centrale disposait de suffisamment de réserves pour limiter la volatilité.

"Ce que je dirais, c'est que la dépréciation sera ordonnée. La raison pour laquelle nous avons constitué ces réserves internationales au niveau le plus élevé est précisément d'être en mesure d'éviter une volatilité excessive"

Les réserves de devises fortes de la banque centrale s'élèvent à plus de 13 milliards de dollars, soit l'équivalent de 5,8 mois de couverture des importations.

La banque centrale poursuit son projet d'ajouter de l'or à ses réserves, a déclaré Kamau Thugge, ajoutant que les décideurs politiques étudiaient les modèles d'achat d'or nationaux qui ont été utilisés avec succès par d'autres pays.

Interrogé sur l'évolution future des taux d'intérêt, Kamau Thugge a déclaré qu'elle serait déterminée par les données économiques avant la réunion de juin. La banque centrale a interrompu son cycle d'assouplissement lors de la réunion de la semaine dernière, choisissant de maintenir les taux pour évaluer l'impact du choc pétrolier.