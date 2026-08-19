EXCLUSIF-Le groupe britannique de données Quantexa envisage une introduction en bourse au Royaume-Uni ou aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général affirme que Quantexa est “prête pour une introduction en bourse” depuis janvier, mais ne donne aucune indication sur le calendrier

* Warburg Pincus étudierait différentes options pour une prise de participation de 9% à 10%, selon certaines sources

(Mise à jour de l'article du 18 août avec une citation d'un analyste aux paragraphes 6 et 7, ajout de la mention « exclusif ») par Amy-Jo Crowley

La société britannique d'intelligence artificielle Quantexa envisage une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars au Royaume-Uni ou aux États-Unis, a déclaré son directeur général à Reuters.

“Nous pouvons nous introduire en bourse au Royaume-Uni ou aux États-Unis, voire dans les deux pays”, a déclaré Vishal Marria, ajoutant que la société n’avait pas encore décidé quand elle procéderait à une introduction en bourse et qu’elle pourrait rester une société privée.

Une introduction en bourse aux États-Unis porterait un nouveau coup au marché boursier londonien, qui a déjà vu une série d’entreprises opter pour les places boursières américaines. M. Marria a expliqué que les États-Unis offraient un vivier de capitaux plus important et la possibilité d’une valorisation plus élevée qu’au Royaume-Uni.

M. Marria a précisé que Quantexa était “prête pour une introduction en bourse” depuis janvier, mais a refusé de s’exprimer sur le calendrier d’une éventuelle introduction.

Fondée en 2016, Quantexa propose un logiciel d’intelligence artificielle qui aide les organisations, notamment les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les agences gouvernementales, à organiser et analyser de grands volumes de données à des fins telles que la détection des fraudes et la prévention de la criminalité financière.

“Nous devons reconnaître que les entreprises sont de plus en plus mobiles et que nous devons rendre l’introduction en bourse à Londres attrayante pour elles, plutôt que de nous reposer sur un simple sentiment national”, a déclaré Charles Hall, directeur de la recherche chez Peel Hunt.

“La réalité est que nos grandes entreprises technologiques comptent un large éventail d’investisseurs et de membres du conseil d’administration qui plaideront en faveur du lieu de cotation le plus approprié pour l’entreprise. Si le Royaume-Uni veut prospérer, nous devons veiller à ce que nos entreprises innovantes à forte croissance s’introduisent en bourse à Londres.”

La Grande-Bretagne a réformé ses règles de cotation afin d’attirer davantage d’entreprises en bourse.

CONTRATS AU ROYAUME-UNI

Certains responsables politiques et dirigeants du secteur technologique britanniques ont fait valoir que les organismes publics devraient privilégier les fournisseurs de technologies nationaux par rapport à leurs concurrents américains tels que Palantir, dont la plateforme de données fédérée est utilisée par le Service national de santé britannique (NHS).

Le nouveau Premier ministre, Andy Burnham, a déclaré en juillet que la Grande-Bretagne devrait utiliser les marchés publics pour soutenir l’industrie nationale.

M. Marria a toutefois précisé que la souveraineté des données dépendait moins du lieu où un fournisseur a son siège social que de la capacité des clients à conserver la propriété et le contrôle de leurs données, ainsi qu’à les transférer ailleurs à l’expiration des contrats.

Plus tôt cette année, Quantexa a annoncé la signature d’un contrat de 175 millions de livres sterling (223 millions de dollars) avec l’administration fiscale et douanière britannique afin de combiner des sources de données internes et externes pour améliorer la détection des fraudes et des erreurs.

L’entreprise est également en lice pour le programme de dossier médical unique prévu par le NHS, qui permettrait au personnel d’accéder aux antécédents médicaux d’un patient via un système unique, a déclaré M. Marria.

Il a ajouté que le logiciel de Quantexa s’intègre aux systèmes existants et réduit le risque de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, aidant ainsi le NHS à conserver le contrôle de ses données.

VENTE D’ACTIONS

Par ailleurs, l’actionnaire minoritaire Warburg Pincus travaille avec le conseiller Citigroup pour étudier les options concernant sa participation de 9% à 10% dans la société dont le siège est à Londres, y compris une éventuelle cession, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Cette vente potentielle de participation n’avait pas encore été évoquée. D’autres investisseurs pourraient également vendre des actions dans le cadre de ce processus, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions sont confidentielles.

Marria a refusé de commenter cette éventuelle cession de participation. Warburg Pincus et Citi ont également refusé de s’exprimer.

Le processus en est à ses débuts et Warburg Pincus devrait lancer un appel d’offres dans le courant de l’année, ont indiqué ces sources, tout en précisant qu’une transaction n’était pas garantie. Quantexa était valorisée à environ 2,6 milliards de dollars l’année dernière lorsqu’elle a levé 175 millions de dollars lors d’un tour de table de série F mené par Teachers’ Venture Growth, une filiale de l’Ontario Teachers’ Pension Plan, selon un communiqué de la société. Warburg Pincus a investi pour la première fois en juillet 2021, en menant un tour de table de série D de 153 millions de dollars.