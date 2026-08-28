EXCLUSIF-L'Inde propose d'apposer des avertissements sur le devant des emballages des produits alimentaires, suite à un tollé général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'autorité de régulation, paragraphe d'exposé des motifs 3 à 7) par Aditya Kalra

L'autorité indienne de régulation alimentaire a proposé l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur la face avant des emballages des produits alimentaires, selon un document judiciaire, revenant ainsi sur sa position face à la colère croissante du public concernant le manque d'informations sur les étiquettes.

L'autorité de régulation a proposé un symbole hexagonal de couleur rouge pour les produits alimentaires présentant une teneur élevée en au moins deux des nutriments suivants: matières grasses, sucre ou sel, a-t-elle indiqué dans un document déposé auprès de la Cour suprême , consulté par Reuters.

Reuters est le premier à faire état de ce document judiciaire, qui n’a pas été rendu public.

«L’approche proposée vise à répondre au besoin d’un mécanisme d’étiquetage efficace et convivial pour les consommateurs … et à faciliter des choix alimentaires éclairés, en particulier pour les enfants et d’autres groupes vulnérables de la population», a déclaré l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) dans ce document.

Ce mémoire a été déposé devant la Cour suprême alors que celle-ci examinait les recours introduits par des militants de la santé réclamant la mise en place d’étiquettes d’avertissement, attendue depuis longtemps.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi tente depuis des années de mettre en place une forme d’étiquettes d’avertissement sur les emballages, mais a abandonné une proposition en mars après que des entreprises, dont Coca-Cola

KO.N , et des groupes industriels représentant notamment Nestlé se sont opposés à ces mesures, a rapporté Reuters en début de semaine.

Depuis la publication de cet article, les consommateurs et les experts de la santé en Inde ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Des entreprises comme Coca-Cola et Nestlé apposent volontairement depuis des années des étiquettes similaires sur leurs produits sur de nombreux marchés européens.