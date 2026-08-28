EXCLUSIF-L'Inde propose d'apposer des avertissements sur le devant des emballages des produits alimentaires suite à un tollé général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un revers pour l'industrie agroalimentaire, qui s'est longtemps opposée aux étiquettes d'avertissement

* L'Inde est un marché clé pour les entreprises agroalimentaires, grandes et petites

* Le gouvernement revient sur sa position face à la colère de l'opinion publique et à la pression des tribunaux

(Ajoute du contexte et des détails tirés des paragraphes 10 à 17 du dossier judiciaire) par Aditya Kalra

L'autorité indienne de régulation alimentaire a proposé l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur le devant des emballages des aliments et boissons conditionnés, revenant ainsi sur sa position face à la colère grandissante du public face à l'absence d'étiquetage strict mettant en évidence la teneur élevée en sucre, en graisses ou en sel de ces produits.

Cette décision constitue un revers majeur pour les entreprises agroalimentaires sur le marché indien, évalué à plus de 100 milliards de dollars, où Coca-Cola et les groupes industriels représentant Nestlé et PepsiCo s’opposent depuis longtemps à l’adoption de tels étiquetages, les jugeant source de confusion. Les militants et la Cour suprême les ont réclamés à plusieurs reprises, invoquant des problèmes tels que l’obésité.

L’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) a proposé un étiquetage de forme hexagonale de couleur rouge pour les produits alimentaires présentant une teneur élevée en au moins deux des nutriments suivants: graisses saturées, sucre ou sel, a-t-elle indiqué vendredi dans un document déposé auprès de la Cour suprême, consulté par Reuters.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi tente depuis des années de mettre en place une forme d'étiquetage d'avertissement, mais a abandonné une proposition cette année après que des entreprises se sont opposées en privé à ces mesures, a rapporté Reuters plus tôt cette semaine. Depuis la publication de cet article, les consommateurs et les experts de la santé ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, d'autant plus que des entreprises telles que Coca-Cola et Nestlé utilisent volontairement des étiquettes similaires sur de nombreux marchés européens depuis des années.

“L’étiquette d’avertissement devra indiquer la mention applicable, telle que “RICHE EN GRAISSES”, “RICHE EN SUCRES”, “RICHE EN SEL” et/ou “BOISSON TRÈS SUCRÉE” … afin de permettre aux consommateurs d’identifier facilement les produits riches en ces nutriments”, a déclaré vendredi la FSSAI dans son dossier.

Ce dispositif “facilitera des choix alimentaires éclairés, en particulier pour les enfants et d’autres groupes vulnérables de la population”, a-t-elle ajouté.

Reuters est le premier à faire état de ce document judiciaire, qui n’a pas été rendu public. Ce document a été déposé devant la Cour suprême alors que celle-ci examinait les recours d’activistes de la santé réclamant la mise en place de ces étiquettes d’avertissement, longtemps reportée, et avait enjoint au gouvernement, plus tôt ce mois-ci, d’agir rapidement.

Actuellement, les fabricants sont uniquement tenus d’indiquer la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles de base au dos des emballages.

“Nous examinons la proposition du gouvernement et nos experts vont l’étudier”, a déclaré Rajiv Shankar Dvivedi, l’avocat principal de l’association à but non lucratif “3S And Our Health”, qui avait contesté l’action du gouvernement devant la Cour suprême en raison de l’absence d’étiquettes d’avertissement.

CHANGEMENT DE POSITION

Au cours d’une réunion tendue en mars, des dirigeants du secteur ont fait valoir que ces étiquettes d’avertissement prêtaient à confusion et étaient inefficaces, et ont insisté pour que l’accent soit mis sur la promotion du contrôle des portions, selon des enregistrements rapportés par Reuters cette semaine.

Il est “très simpliste” de croire qu’un consommateur qui ne lit pas déjà les listes d’ingrédients “sera suffisamment informé en voyant un symbole ou une icône sur l’étiquette” pour que son alimentation s’améliore de manière significative, a déclaré Mili Bhattacharya, cadre supérieure chez Coca-Cola Inde, lors de la réunion du 19 mars.

Elle a ajouté que les étiquettes d’avertissement étaient inutiles car elles n’empêcheraient pas les consommateurs de consommer par ailleurs des aliments sucrés et salés. Les médecins indiens avaient fait du bon travail en apprenant à leurs patients quels aliments devaient être évités, a-t-elle déclaré.

La FSSAI a cédé, déclarant à la Cour suprême en août qu’il était “difficile” de se conformer aux normes internationales en matière d’emballage, se faisant ainsi l’écho de la position de l’industrie. La Cour avait précédemment indiqué que l’Inde pouvait envisager un étiquetage à la manière d’Israël, où une étiquette rouge est apposée dès lors que l’un des trois éléments (sel, sucre ou graisses) est présent en quantité élevée.

La Cour suprême a réprimandé le gouvernement ce mois-ci, affirmant que “le monde doit savoir que l’Inde se préoccupe grandement de la santé générale de ses citoyens”, soulignant les taux élevés d’obésité en Inde.

La proposition de l’Inde consiste toutefois à apposer l’étiquette rouge lorsque deux de ces nutriments, tels que le sel et le sucre, sont présents en quantités élevées dans un produit, comme l’indique le document déposé vendredi.

Environ 450 millions d’Indiens pourraient être obèses ou en surpoids d’ici 2050, selon une étude récente publiée dans la revue The Lancet.

Le document déposé vendredi par la FSSAI précise que l'étiquetage sera mis en œuvre par étapes afin de laisser le temps à l'industrie de s'adapter, et que les produits alimentaires composés d'un seul ingrédient seront exemptés.