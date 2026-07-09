EXCLUSIF-Kalshi est en pourparlers avec les autorités de régulation afin d'étendre les produits dérivés sans échéance à de nouveaux domaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kalshi explore les contrats à terme perpétuels sur les métaux, les devises, l'énergie et d'autres classes d'actifs

* Les discussions avec les régulateurs en vue d’étendre l’offre de contrats à terme perpétuels en sont à un stade avancé

* Kalshi enregistre un volume de transactions de 16,1 milliards de dollars sur les contrats à terme perpétuels depuis leur lancement

* Les détracteurs avertissent que les contrats à terme perpétuels présentent un risque sérieux pour les investisseurs particuliers

par Anirban Sen

Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs permettant aux utilisateurs de parier sur des événements tels que le sport, les résultats électoraux et la météo, vise à étendre son offre à des produits dérivés sans échéance couvrant notamment les marchés des métaux, des devises et de l’énergie, a déclaré un dirigeant de la société.

La plateforme entend concurrencer les opérateurs boursiers traditionnels en proposant ce que l'on appelle des "contrats à terme perpétuels" qui, contrairement aux contrats dérivés traditionnels, n'ont pas de date d'échéance. En mai, Kalshi a lancé les premiers contrats à terme perpétuels du pays pour le trading de cryptomonnaies, après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a donné son feu vert aux places de marché américaines enregistrées pour proposer de tels contrats. À présent, la plateforme sollicite l’autorisation de l’autorité de régulation pour lancer ces offres dans d’autres classes d’actifs, a déclaré le dirigeant. Au-delà des cryptomonnaies, "les autres classes d’actifs que nous envisageons dépendent fortement du marché, par exemple l’or", a déclaré Udesh Jha, directeur des risques chez Kalshi.

Jha a indiqué que la société était en pourparlers avancés avec les régulateurs afin d’obtenir l’autorisation d’étendre les contrats à terme perpétuels à d’autres classes d’actifs, notamment le marché des changes et celui de l’énergie.

"L’or est un actif qui s’impose car il est adapté aux particuliers. Nos participants proviennent principalement du secteur des particuliers, mais comptent également des institutionnels."

Les contrats à terme perpétuels, également appelés "perps", sont des contrats à terme sans date d’échéance. Cela signifie que les investisseurs peuvent conserver indéfiniment des positions sur un actif plutôt que de les liquider ou de les renouveler. Les perps permettent également aux traders de recourir à un effet de levier important, pouvant parfois atteindre 50 fois la valeur du contrat, afin d’amplifier leurs paris. Les détracteurs ont averti que ce type de contrats présentait des risques pour les investisseurs particuliers, qui pourraient ne pas en saisir pleinement la complexité et s’exposer à de lourdes pertes si les cours évoluaient à leur détriment, même de façon minime. En juin, Terry Duffy, directeur général sortant du CME, a critiqué la CFTC pour avoir autorisé le lancement des "perps", qualifiant ces produits de "catastrophe annoncée". Depuis lors, le CME a intenté une action en justice contre la CFTC et son président, Michael Selig, contestant la récente décision d’autoriser Kalshi et la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase à coter des contrats à terme perpétuels. Beaucoup ont vu dans cette action en justice une tentative de préserver la position du CME en tant que première bourse américaine de produits dérivés.

Jha a indiqué que Kalshi envisageait également des opportunités potentielles d’étendre son offrede contrats à terme perpétuelsliés à des indices généraux et à des actions individuelles. Depuis le lancement de ces produits dérivés sur Kalshi, les contrats perpétuels ont représenté un volume de transactions de 16,1 milliards de dollars sur la plateforme.

"Pour la plupart de ces classes d’actifs, nous devons encore déterminer comment nous y positionner, mais les devises, les métaux et l’énergie sont probablement celles qui, en raison de la géopolitique et de la saisonnalité, sont les plus demandées par les investisseurs", a déclaré Jha. "Si l’on examine les volumes que nous enregistrons, une grande partie provient principalement d’investisseurs institutionnels."

MENACE CONCURRENTIELLE

Les dernières initiatives de Kalshi, qui n’avaient pas été rendues publiques auparavant, interviennent alors que les bourses de produits dérivés traditionnelles sont confrontées à la menace potentielle que représentent les contrats perpétuels pour leurs activités principales.

Au lendemain de l’autorisation des contrats à terme perpétuels par la CFTC, les actions des principaux opérateurs boursiers américains, notamment CME CME.O , CBOE CBOE.Z , Nasdaq

NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N (maison mère de la Bourse de New York), ont subi une forte vague de ventes , les investisseurs craignant une concurrence accrue pour les produits dérivés traditionnels. En juin, Tarek Mansour, cofondateur de Kalshi, a déclaré à Bloomberg que la société cherchait à développer les contrats à terme perpétuels, sans préciser quelles autres classes d’actifs elle comptait cibler. La CFTC sollicite actuellement l’avis du public sur l’extension potentielle des contrats à terme perpétuels liés à des matières premières énergétiques livrables ou stockables, telles que le pétrole brut, a indiqué l’autorité de régulation en juin.

Si elle était approuvée, la transaction de contrats perpétuels sur d’autres classes d’actifs se ferait pendant les heures de transactions habituelles, et non 24 heures sur 24, selon une source proche du dossier qui a souhaité rester anonyme, ces produits étant encore à l’étude. Jusqu’à récemment, les contrats à terme perpétuels étaient principalement négociés sur des places de marché offshore. Ils évoluaient dans une zone grise réglementaire, ni interdits ni explicitement autorisés . Kalshi a estimé que le volume des transactions sur ces contrats à terme perpétuels sur des plateformes étrangères avait atteint 90 000 milliards de dollars l’année dernière, soit plus du triple du volume enregistré en 2023 .