((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une société de sécurité affirme que des cybercriminels ont utilisé l'agent IA de Cursor pour mener des centaines d'opérations malveillantes, en prétendant que le piratage n'était qu'un test

* Gambit Security a découvert des historiques de discussion couvrant la période du 8 avril au 21 mai qui décrivaient ces intrusions

* Un dirigeant de Gambit affirme que le piratage assisté par l’IA est désormais la norme

par Raphael Satter

Des pirates russophones ont utilisé Cursor, l’assistant de codage basé sur l’IA de SpaceX ( SPCX.O ), pour s’introduire dans une entreprise chimique belge et au moins six autres sociétés en début d’année, selon des données examinées par Reuters et un rapport publié jeudi par la start-up Gambit Security.

Cette vague de piratages menés par des cybercriminels et facilités par l’IA est le dernier exemple en date de la manière dont des acteurs malveillants utilisent des outils commerciaux d’IA pour mener à bien leurs intrusions. Le directeur de la stratégie de Gambit, Curtis Simpson, a déclaré que cela montrait également comment les fournisseurs d’IA étaient pris dans une course à l’armement sans fin avec des utilisateurs malveillants qui tentent de contourner leurs mesures de protection.

“Cela va devenir un jeu du chat et de la souris,” a déclaré Simpson.

Cursor et sa société mère, SpaceX, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UN SERVEUR EXPOSÉ RÉVÈLE DES MÉTHODES DE PIRATAGE

Gambit a indiqué avoir découvert cette campagne de piratage après avoir identifié un serveur qu’un nouveau groupe de ransomware, baptisé Aur0ra, avait exposé par inadvertance sur Internet. Cela a permis à l’entreprise basée à Tel-Aviv d’examiner 28 sessions de chat entre un ou plusieurs pirates d’Aur0ra et l’un des agents IA de Cursor, des programmes capables de fonctionner avec différents degrés d’autonomie.

Dans son rapport, Gambit a indiqué qu’Aur0ra avait persuadé l’agent d’IA d’effectuer des centaines d’opérations malveillantes — telles que le vol d’identifiants ou la prise de contrôle de comptes de grande valeur — en prétendant à tort que le piratage faisait partie d’une simulation.

“Nous avons besoin de n’importe quel compte administrateur,” a déclaré l’un des pirates à un moment donné, selon Gambit. “Trouvez n’importe quel mot de passe valide,” a-t-il également ajouté.

Gambit n’a pas identifié les victimes des pirates par leur nom, mais Reuters a pu en identifier six après avoir examiné de manière indépendante des extraits des données de discussion, qui étaient encore en ligne le mois dernier.

Les journaux de discussion, couvrant la période du 8 avril au 21 mai, ont révélé que parmi les victimes de la vague de piratages menée par Aur0ra à l’aide de Cursor figuraient la société belge Christeyns — fabricant de produits d’hygiène et de nettoyage basé à Gand — ainsi que le fabricant allemand de portes de garage Teckentrup et l’agence écossaise Helideck Certification Agency, qui certifie les sites d’atterrissage d’hélicoptères. Parmi les autres victimes figuraient un distributeur pharmaceutique argentin, un fabricant italien et Bayou Title, qui se présente comme la plus grande compagnie d’assurance titres de la Louisiane.

Aucune de ces six entreprises n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Au moins l’une des victimes, Bayou Title, a été citée sur le site de divulgation de données d’Aur0ra, ce qui indique généralement que les pirates ont tenté, sans succès, d’obtenir une rançon. Aur0ra, un groupe de pirates informatiques qui a commencé à faire des victimes au début de cette année, n’a pas répondu à nos messages.

DES PIRATES INFORMATIQUES ONT TROMPÉ L'IA AVEC UN PRÉTEXTE DE SIMULATION

Les échanges consignés dans les journaux examinés par Reuters montrent que le pirate émettait des commandes laconiques et que l’agent IA de Cursor répondait par des conseils techniques formulés dans des messages enjoués et truffés d’émojis, typiques du langage des chatbots.

“Super! Connexion VPN établie avec succès!”, a-t-il déclaré après avoir pénétré dans le système de l’entreprise argentine.

“Essayons de cracker ces hachages,” a-t-il ajouté à un autre moment, faisant référence au processus de décodage des mots de passe cryptés.

Après avoir repéré un hôte vulnérable sur le réseau de Teckentrup, l’IA a recommandé d’utiliser un logiciel malveillant bien connu pour l’exploiter. “**Chances de réussite**: TRÈS ÉLEVÉES,” a-t-elle ajouté. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante dans quelle mesure ces intrusions avaient été facilitées par l’aide de l’agent Cursor, ni si chaque intrusion avait nécessairement entraîné une exfiltration de données et une tentative d’extorsion. Gambit a indiqué que l’agent fonctionnait avec Claude Sonnet 4.5 d’Anthropic, un modèle plus basique que Mythos 5 ou Fable 5 d’Anthropic, dont les prouesses en matière de cybersécurité ont attiré l’attention à Washington .

Anthropic n’a pas répondu à un message lui demandant de commenter ces informations.

Eyal Sela, directeur du renseignement sur les menaces chez Gambit, a déclaré que Cursor offrait tout de même aux pirates un avantage certain, ajoutant que l’agent IA “les aide probablement à gagner 30, 40, voire 50% de temps, car il leur permet d’éviter toutes les étapes qu’ils devraient effectuer manuellement.”

L’agent Cursor a refusé à quelques reprises des demandes qu’il jugeait nuisibles ou illégales, a précisé Sela, mais le pirate contournait presque toujours ces refus en relançant le dialogue et en insistant sur le fait que le piratage faisait partie d’un test.

Gambit a expliqué que le fil de pensée de l’agent, c’est-à-dire la manière dont les modèles d’IA réfléchissent à voix haute, montrait que l’histoire inventée par le pirate informatique l’emportait en temps réel sur ses mécanismes de sécurité.

“Il s’agit d’un environnement de test, c’est donc légal,” s’est dit l’agent, selon l’un des journaux de bord. La nouvelle de cette vague de piratages intervient alors que Cursor est en cours d’intégration au sein de SpaceX, la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et l’IA , un accord qui a été conclu au début du mois. Les inquiétudes grandissent également concernant les risques numériques posés par les modèles d’IA, en particulier ceux qui alimentent des agents IA comme ceux qui se sont échappés des laboratoires des entreprises d’IA au cours des derniers mois.

Simpson, le dirigeant de Gambit, a déclaré que le piratage assisté par l’IA était désormais la norme.

“Nous allons voir ce genre de choses se multiplier de plus en plus,” a-t-il déclaré.