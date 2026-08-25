EXCLUSIF-Air India solliciterait 1,5 milliard de dollars auprès de ses actionnaires, Tata et Singapore Air, alors que ses pertes ne cessent de s'alourdir, selon certaines sources

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* La demande de financement met en évidence les défis auxquels est confrontée Air India

* La compagnie aérienne souhaite obtenir un financement sous forme de capitaux propres, selon certaines sources

* Une source indique que des capitaux supplémentaires sont attendus dans les années à venir

par Abhijith Ganapavaram et Aditya Kalra

Air India cherche à lever environ 1,5 milliard de dollars de nouveaux capitaux propres auprès de ses actionnaires, Tata Sons et Singapore Airlines SIAL.SI , quelques mois après que la deuxième compagnie aérienne indienne a enregistré une perte annuelle record , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Il s’agirait de l’une des plus importantes demandes de financement par les actionnaires rendues publiques par Air India depuis que Tata a pris le contrôle de l’ancienne compagnie d’État en 2022. Cela met en évidence les défis auxquels la compagnie aérienne est confrontée alors qu’elle fait l’objet d’une restructuration de plusieurs milliards de dollars, comprenant notamment la modernisation de sa flotte existante.

La compagnie et sa filiale low-cost Air India Express ont enregistré des pertes combinées de 2,33 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars, soit plus du double des pertes de l’année précédente. Ces pertes ont également pesé sur les bénéfices de Singapore Airlines.

« Air India souhaite obtenir ces fonds immédiatement, même si l’injection devrait probablement se faire par tranches. Singapore Airlines devrait apporter sa part de l’injection proposée pour que l’investissement puisse aboutir », a déclaré l’une des sources.

La compagnie recherche ce financement sous la forme de nouveaux capitaux propres, ont indiqué ces deux personnes. Les discussions sont en cours et aucune décision n’a encore été prise concernant cette demande, ont-elles ajouté, refusant d’être citées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Air India et Tata Sons n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Singapore Airlines, qui détient environ 25 % d’Air India, a déclaré travailler en étroite collaboration avec Tata Sons pour soutenir le programme de transformation d’Air India, mais a refusé de commenter la situation financière de la compagnie aérienne.

LES EFFORTS DE REDRESSEMENT D'AIR INDIA

Air India a également été touchée par l’interdiction de survoler l’espace aérien pakistanais imposée aux transporteurs indiens, par les perturbations de son réseau international dues à la guerre américano-israélienne contre l’Iran et par les répercussions d’un accident mortel survenu l’année dernière qui a coûté la vie à 260 personnes.

Sa demande de financement intervient alors que le président de Tata Sons, N. Chandrasekaran, s’apprête à quitter ses fonctions en février, après des mois de désaccords avec la fondation caritative qui contrôle le groupe, en partie à cause des pertes d’Air India.

M. Chandrasekaran a déclaré que le redressement d’Air India pourrait prendre jusqu’à une décennie, invoquant des perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement et la nécessité de réformer les systèmes hérités, la culture d’entreprise et la flotte de la compagnie aérienne.

Air India a cherché à reporter les livraisons de centaines d'avions commandés auprès d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N , alors que Tata fait pression sur la compagnie pour qu'elle réduise ses coûts et ses pertes record, a rapporté Reuters plus tôt cette année.

« Air India devrait continuer à avoir besoin d’injections de capitaux dans les années à venir », a ajouté l’une des sources.