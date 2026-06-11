EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information sur les négociations avec ICG dans le cadre du refinancement de la société

Communiqué de presse

Paris, 11 juin 2026

Conformément aux objectifs de refinancement annoncés au marché depuis septembre 2025, la société Exail Technologies (« Exail Technologies » ou la « Société ») annonce avoir entamé des discussions en vue d'un refinancement bancaire du Groupe avant la fin de cette année.

Dans ce contexte, la Société a contacté son partenaire financier ICG afin de discuter des termes d'un éventuel remboursement et rachat des obligations et actions de préférence détenues par ICG (la « Sortie ICG ») dans la société Exail Holding (« Exail Holding »), filiale non cotée d'Exail Technologies.

Comme indiqué dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 de la Société, la Sortie ICG ouvre un droit à liquidité des actionnaires minoritaires des filiales non cotées Exail Holding et Exail SAS, sur la base de la même valorisation que celle retenue par les parties dans le cadre de la Sortie ICG (la « Liquidité des Actionnaires Minoritaires »).

La détermination de la valorisation d'Exail Holding est donc indispensable pour déterminer le montant total nécessaire au financement de la Sortie ICG et de la Liquidité des Actionnaires Minoritaires.

Dans ce contexte, la Société a amorcé des travaux d'évaluation d'Exail Holding selon une approche multicritères, conformément aux accords applicables. La Société a notamment sollicité le cabinet d'expertise Sorgem Evaluation, qui conclut à une valeur de 580 millions d'euros pour la Sortie ICG et d'environ 130 millions d'euros pour la Liquidité des Actionnaires Minoritaires en 2026 [1] .

ICG a cependant indiqué qu'il entendait prendre pour principale référence le cours de bourse d'Exail Technologies pour déterminer, par transparence, la valorisation de sa filiale non cotée Exail Holding. La Société estime les sommes qui seraient dues sur cette base pour la Sortie ICG et la Liquidité des Actionnaires Minoritaires en 2026 à un montant total de l'ordre de 1,1 milliard d'euros [2] . L'écart total à date avec les estimations faites par la Société s'élève ainsi à environ 380 millions d'euros.

Malgré son désaccord avec ICG, la Société va poursuivre les discussions avec son partenaire, sachant que les contrats permettent, en cas d'impasse, une procédure de valorisation d'Exail Holding avec des banques d'affaires.

La Société rappelle que les émissions d'ODIRNANE réalisées en octobre 2025 et janvier 2026 devaient couvrir une part substantielle du besoin de refinancement qu'elle avait déterminé sur la base de ses premières évaluations, avec pour objectif une finalisation du refinancement avant fin 2026. La Société continue les discussions entamées avec ses partenaires financiers pour permettre, le cas échéant, le financement additionnel nécessaire à la Sortie ICG et la Liquidité des Actionnaires Minoritaires, et étudie les différentes options à sa disposition.

La Société tiendra le marché informé de l'évolution des discussions à ce sujet.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] Sans prendre en compte les titres attribués gratuitement qui ne seront acquis qu'au-delà de 2026.

[2] Montant illustratif sur la base de la moyenne un mois pondérée par les volumes au 10 juin 2026 (soit 125,4 euros par action Exail Technologies), sans prendre en compte les titres attribués gratuitement qui ne seront acquis qu'au-delà de 2026.