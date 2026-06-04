Exail résiste à la nouvelle phase du contrat Aukus, l'analyse de TP ICAP

(Zonebourse.com) - L'analyste maintient sa note "achat" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 145 euros.

Selon TP ICAP Midcap, la signature de la phase 2 du programme Aukus ne remet pas en cause le pipeline d'Exail dans la guerre des mines en Australie.

Pour rappel, cette nouvelle étape du programme Aukus qui lie les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, vise à développer des programmes interopérables de drones sous-marins autonomes pouvant être utilisés dans des missions de surveillance, de reconnaissance, de frappe militaire, de lutte anti-sous-marine, d'opérations littorales ou encore de lutte anti-mines.

Toutefois, le broker estime qu'il s'agit à ce stade davantage d'un cadre de coopération et d'un effet d'annonce que d'une attribution concrète de marchés. Il juge prématuré de tirer des conclusions de cette signature.

TP ICAP considère ainsi que cet accord ne devrait pas concerner le futur programme australien de guerre des mines, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ne disposant pas, selon lui, de programmes opérationnels et fiables dans ce domaine.

En revanche, les drones destinés aux missions de surveillance, de reconnaissance et d'interception représentent un marché adjacent considérable pour Exail, susceptible d'offrir de nouvelles opportunités de croissance.

Enfin, l'analyste estime que la taille de ce marché permettra probablement à plusieurs acteurs de coexister, contrairement au segment plus spécifique de la guerre des mines.

Le titre Exail progresse de 0,2% à Paris et enregistre une hausse de l'ordre de 63% depuis le début de l'année.

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