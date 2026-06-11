Exail négocie la sortie d'ICG dans le cadre de son refinancement

Le groupe souhaite racheter la participation détenue par ICG dans Exail Holding, mais les deux parties ne s'accordent pas sur la valeur de la filiale. Cet écart d'appréciation pourrait sensiblement accroître les besoins de financement d'Exail. Concrètement, le groupe estime le coût de sortie de son partenaire financier à environ 710 MEUR, tandis qu'ICG retient une valorisation qui porterait la facture à près de 1,1 MdEUR.

Exail a engagé des discussions avec son partenaire financier ICG pour racheter sa participation dans Exail Holding. Un désaccord sur la valorisation de cette filiale pourrait toutefois augmenter sensiblement le montant à financer.

Exail Technologies annonce avoir entamé des négociations avec ICG dans le cadre de son projet de refinancement. L'opération vise à racheter les obligations et actions de préférence détenues par le fonds dans Exail Holding, une filiale non cotée du groupe.

Selon les évaluations réalisées pour Exail, la sortie d'ICG représenterait 580 MEUR. A ce montant s'ajouteraient environ 130 MEUR liés au rachat des participations détenues par certains actionnaires minoritaires, soit un besoin total d'environ 710 MEUR.

De son côté, ICG estime que la valorisation d'Exail Holding doit davantage refléter le cours de Bourse d'Exail Technologies. Sur cette base, le coût total de l'opération atteindrait près de 1,1 MdEUR, soit environ 380 MEUR de plus que l'estimation du groupe.

Exail indique poursuivre les discussions avec ICG et étudier les solutions de financement nécessaires. En cas de désaccord persistant, les contrats prévoient le recours à une procédure de valorisation menée par des banques d'affaires indépendantes.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 1% à Paris et affiche une progression de 47% depuis le début de l'année.