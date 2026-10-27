Communiqué de presse

Eviden lance ASTRA-LAS, une nouvelle solution d'aide tactique pour les opérations navales

Paris, France – 27 octobre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui le lancement d'ASTRA-LAS (Assistant Tactique pour la Réflexion et l'Action - Lutte Au-dessus de la Surface), une solution destinée à soutenir la prise de décision des officiers et des opérateurs dans les environnements navals complexes.

ASTRA-LAS exploite les données opérationnelles disponibles afin de fournir aux opérateurs de lutte au-dessus de la surface, une représentation visuelle enrichie de leur environnement tactique, des analyses automatisées et des recommandations adaptées à leur mission. La solution contribue ainsi à améliorer l'exploitation de l'information, à alléger la charge cognitive des opérateurs et raccourcir les cercles de décisions opérationnelles.

ASTRA-LAS d’Eviden constitue la déclinaison métier combat naval de la plateforme de décision opérationnelle temps-réel Atos Codex récemment lancée par Atos.

Répondre aux nouveaux enjeux de supériorité informationnelle

Les opérations navales modernes s'appuient sur un volume croissant de données issues de multiples capteurs et systèmes. Dans ce contexte, la capacité à exploiter rapidement ces informations constitue un facteur essentiel de supériorité informationnelle et opérationnelle.

ASTRA-LAS s'inscrit dans la transformation numérique des opérations navales, portée notamment par l'essor des data hubs embarqués. Ces environnements permettent de collecter et d'exploiter plus rapidement les données opérationnelles afin de mettre à disposition des outils centrés sur l’exploitation de la donnée et de soutenir la prise de décision des opérateurs.

Développée selon une approche agile et centrée sur les besoins opérationnels des forces navales, ASTRA-LAS permet d'intégrer rapidement, en déploiement à la mer, de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, et de faire évoluer les capacités d'analyse au fur et à mesure des retours d'expérience et besoins des opérateurs.

Un écosystème d'innovation au service des opérations

Eviden s'appuie sur un écosystème de partenaires afin d'enrichir les capacités d’ASTRA-LAS et répondre en continu aux évolutions des besoins tactiques des forces navales.

ASTRA-LAS intègre les ordres de bataille numériques élaborés par Racine Group à partir de sources ouvertes (OSINT) ainsi que des technologies à base d’intelligence artificielle d'optimisation de trajectoires développées par HawAI.tech .

L’approche d’Eviden associe expertise opérationnelle, maîtrise des données et innovation technologique issue de PME et startups de l’écosystème défense, afin de proposer des capacités adaptées aux besoins croissants des forces navales en matière d'exploitation de l'information et d'aide à la décision.

Bernard Payer, directeur Systèmes critiques de mission, Eviden, Atos Group, a déclaré : « Face à l'accélération du rythme des opérations et à la multiplication des sources d'information, les forces navales ont besoin de solutions capables de transformer rapidement les données de connaissance de l’environnement maritime en avantages opérationnels. Avec ASTRA-LAS, Eviden met son expertise en traitement de la donnée, en algorithmes avancés et en systèmes critiques au service de cette ambition. »

ASTRA-LAS s’appuie sur l’expertise d’Eviden dans l’intégration de systèmes de défense et le développement de systèmes critiques de mission. Les solutions d’Eviden traitent les informations et contribuent au maintien d’une chaîne de décision sécurisée et fiable grâce aux nouvelles technologies dans le domaine de l’aide à la décision. Avec ASTRA-LAS, Eviden met ce savoir-faire au service des opérations navales en combinant données opérationnelles, visualisation de la situation tactique et algorithmes métiers afin de fournir aux opérateurs des informations directement exploitables et de les accompagner dans leur prise de décision.

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A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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