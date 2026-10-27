Eviden (Atos) lance une solution d'aide aux opérations navales

Eviden, filiale d'Atos, annonce le lancement d'ASTRA-LAS (Assistant tactique pour la réflexion et l'action : Lutte au-dessus de la surface), une solution destinée à soutenir la prise de décision des officiers et des opérateurs dans les environnements navals complexes.

Les opérations navales modernes s'appuient sur un volume croissant de données issues de multiples capteurs et systèmes. Dans ce contexte, la capacité à exploiter rapidement ces informations constitue un facteur essentiel de supériorité informationnelle et opérationnelle.

ASTRA-LAS exploite les données opérationnelles disponibles afin de fournir aux opérateurs de lutte au-dessus de la surface une représentation visuelle enrichie de leur environnement tactique, des analyses automatisées et des recommandations adaptées à leur mission.

Cette solution, déclinaison dédiée au combat naval de la plateforme de décision opérationnelle en temps réel Atos Codex, récemment lancée par Atos, contribue ainsi à améliorer l'exploitation de l'information, à alléger la charge cognitive des opérateurs et à raccourcir les cycles de décision opérationnelle.

ASTRA-LAS intègre les ordres de bataille numériques élaborés par Racine Group à partir de sources ouvertes (OSINT), ainsi que des technologies d'optimisation de trajectoires fondées sur l'intelligence artificielle et développées par HawAI.tech.