Evercore prévoit de la volatilité, mais avec une révolution technologique, le marché progressera en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices de Wall Street sont mitigés; le Nasdaq gagne ~0,9%, le Dow Jones chute

*

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête de la progression, l'énergie est la plus malmenée

*

STOXX 600 en hausse de ~0,7

*

Le dollar baisse, l'or grimpe de 0,8%, le pétrole brut chute de plus de 2%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,22%

Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante .

EVERCORE PRÉVOIT DE LA VOLATILITÉ, MAIS AVEC UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE, LE MARCHÉ PROGRESSE EN 2026

Empruntant librement à une chanson populaire, Julian Emanuel, stratège chez Evercore ISI, espère une révolution technologique "deux fois dans une vie" qui élèvera "les actions, les multiples et la société à de nouveaux sommets"

C'est dans cette optique que Julian Emanuel a fixé un objectif de 7 750 pour le S&P à la fin de l'année 2026. Il voit des similitudes entre le marché haussier de l'IA d'aujourd'hui et la révolution Internet de la fin des années 1990, et note que l'histoire suggère un rallye qui durera jusqu'en 2026. Le stratège estime que l'IA est un événement plus important qu'Internet car, en trois ans, ses effets ont touché tous les secteurs de la société et de l'industrie, alors même que son adoption commence à peine à s'infléchir.

Bien sûr, comme tout peut arriver, Emanuel donne également une fourchette pour 2026. Il considère que l'indice 9 000 est un scénario haussier potentiel, dans lequel une bulle d'actifs liée à l'IA se forme et entraîne un multiple de 30 sur un bénéfice par action de 300 dollars. À l'inverse, il situe le scénario baissier à 5 000, où la stagflation s'installe et entraîne un multiple de 18,7 pour un bénéfice par action de 268 dollars.

Le stratège a relevé son objectif de cours pour 2025 de 5600 à 6250, ce qui implique une baisse par rapport à la clôture de lundi de 6415,54. Mais il rassure que les "frayeurs" font "partie des marchés haussiers axés sur l'innovation, car leurs récits sont testés en temps réel" M. Emanuel rappelle "les corrections régulières de -10 % ou plus pendant le boom des dot.com dans les années 1990" et affirme que "le marché haussier de l'IA n'est pas différent, surmontant les inquiétudes concernant DeepSeek, l'échelle et la mise en œuvre, les attentes élevées en matière de bénéfices sur

", sans oublier la volatilité de la politique de développement durable. Il estime donc que d'autres "frayeurs" sont inévitables.

C'est ce qu'affirme le stratège: "Avec toutes mes excuses au grand David Byrne et aux Talking Heads. Ce n'est pas "une fois dans la vie". C'est deux fois

(Sinéad Carew)

*****

LES MARCHÉS EN DIRECT PLUS TÔT DANS LA JOURNÉE:

LES ATTENTES BUDGÉTAIRES BRITANNIQUES SONT SI SOMBRES QUE DES SURPRISES À LA HAUSSE SONT POSSIBLES - BMO CLIQUEZ ICI ()

"NOUS RESTONS EN MODE ACHAT DE LA BAISSE", DIT BARCLAYS CLIQUEZ ICI LA TECHNOLOGIE REBONDIT, LA VOLATILITÉ DIMINUE ALORS QUE LES MARCHÉS OBLIGATAIRES SE MAINTIENNENT CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: UN PEU PLUS CALME CLIQUEZ ICI OFFRE DU MATIN: LES MARCHÉS OBLIGATAIRES S'AGITENT TANDIS QUE LES CHARS DE XI'S ROULENT CLICK HERE