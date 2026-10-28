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Evercore en hausse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** Le titre de la société de conseil Evercore EVR.N progresse de 11,7 % à 290,51 dollars

** La société affiche au troisième trimestre un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de 186,07 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 129,11 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires net ajusté de 1,18 milliard de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 950,4 millions de dollars

** Sept analystes sur douze attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et cinq la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 326,5 dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année

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