Eve, filiale d'Embraer, s'engage à faire preuve de prudence dans ses dépenses et vise la certification de sa « voiture volante » en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur d'avions électriques Eve EVEX.N , contrôlé par Embraer ( EMBJ3.SA ), s'est engagé vendredi à dépenser son argent avec prudence, alors qu'il vise une certification en 2028 pour son véhicule eVTOL (, ou « décollage et atterrissage verticaux électriques »).

* Eve estime disposer de suffisamment de liquidités pour soutenir ses activités jusqu'en 2028, a déclaré le directeur général Johann Bordais aux journalistes, la trésorerie s'élevant à 441 millions de dollars au premier trimestre.

* Eve prévoit que la consommation de trésorerie en 2026 se situera dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle de 225 à 275 millions de dollars, a déclaré M. Bordais.

* Eve a récemment repoussé son calendrier de certification de 2027 à 2028, après avoir déjà reporté son objectif initial fixé à 2026.

* Le directeur de l'ANAC, l'autorité brésilienne de régulation de l'aviation, a déclaré à Reuters en début de semaine que ce calendrier était réaliste, les essais d'Eve ayant été couronnés de succès.